GTA-Spieler zeigt genialen Trick, wie man nervige Mk2-Griefer los wird

Der Trick ist nicht einfach und der Spieler hat das gut gemeistert, doch ein wenig Glück spielt hier auch noch eine Rolle. Diese Aktion wäre nämlich gar nicht möglich, wenn der Griefer nicht so nahe am Boden fliegen würde.

Da der Griefer hinter ihm herflog, versuchte der Spieler so viele Autos wie möglich über sein Fahrzeug zu katapultieren, damit eines davon direkt gegen den Griefer fliegt. Das ist jedoch nicht so einfach, denn er muss ständig während der Fahrt zur Rückansicht wechseln, um zu sehen, wo sich der Gegner befindet.

Was sind Flugmotorrad-Griefer? Damit sind Spieler gemeint, die sich ein Oppressor MK2 (das ist ein mit Raketen ausgerüstetes Flug-Motorrad) holen, um dann mit zielsuchenden Raketen willkürlich über die Map zu fliegen und auf alles zu schießen, was sich bewegt.

In GTA 5 Online gibt es viele Griefer, die euch den Spaß am Spiel verderben können. Vor allem die Flugmotorrad-Griefer können ziemlich nervig sein, doch dieser reddit-Clip beweist, dass man nicht machtlos gegen sie sein muss.

