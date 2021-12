Das neue “The Contract”-Update für GTA Online brachte sieben neue Autos ins Spiel. Dazu gibt es drei neue Waffen, von denen eine über 400.000 GTA-Dollar kostet. Wir zeigen euch hier die neuen Inhalte.

Was ist neu in GTA Online? Heute, am 15. Dezember, wurde das neue Update “The Contract” veröffentlicht. Rockstar Games kündigte schon an, dass die neuen “Agenturen” als Immobilien wichtig werden. Dazu gibt es auch neue Autos und Waffen.

Wir zeigen euch hier die ersten Bilder und Preise der neuen Inhalte aus The Contract.

7 neue Autos in The Contract mit Preisen

Das sind die Fahrzeuge und Preise:

Bravado Buffallo Preis: 1.612.500 bis 2.150.000 GTA-Dollar Händler: SanAndreasSuperAutos

Dewbauchee Champion Preis: 2.245.250 bis 2.995.000 GTA-Dollar Händler: Legendarymotorsport

Enus Deity Preis: 1.383.750 bis 1.845.000 GTA-Dollar Händler: Legendarymotorsport



Enus Jubliee Preis: 1.237.500 bis 1.650.000 GTA-Dollar Händler: Legendarymotorsport

Pegassi Ignus Preis: 2.765.000 GTA-Dollar Händler: Legendarymotorsport

Lampadati Cinquemila Preis: 1.740.000 GTA-Dollar Händler: Legendarymotorsport

Pfister Astron Preis: 1.580.000 GTA-Dollar Händler: Legendarymotorsport



Einen ersten Blick auf die neuen Fahrzeuge seht ihr hier in der Galerie:

Die neuen Waffen aus The Contract

Diese ist verfügbar: Bisher fanden Spieler die neue Heavy Rifle. Das ist ein schweres Gewehr, das offenbar richtig viel Schaden verteilt. Ihr könnt es beim Ammu Nation eures Vertrauens kaufen. Seid allerdings gewarnt: Der Preis in der Standard-Ausstattung liegt bei satten 450.000 GTA-Dollar.

Wer knapp bei Kasse ist, sollte erstmal Tests abwarten und schauen, ob sich die Anschaffung überhaupt lohnt. Im Tweet von GTAonlineNews könnt ihr sehen, wie die Waffe aussieht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Der Preis für 414.000 GTA-Dollar ist bereits mit einem Rabatt eingerechnet. Normalerweise kostet die Waffe 450.000 GTA-Dollar.

Kauft ihr euch eine Waffenkammer, dann erhaltet ihr 12 % Rabatt auf die neuen Waffen. Damit ergeben sich dann folgende Preise:

Stun Gun für 330.000 GTA-Dollar

Heavy Rifle für 396.000 GTA-Dollar

Kompakter EMP-Werfer für 462.000 GTA-Dollar.

Was sagt ihr zu den neuen Inhalten aus The Contract? Habt ihr ein Auto oder eine Waffe, auf die ihr euch am meisten freut und wie gefallen euch die Preise? Hat sich Rockstar diesmal weit genug zurückgehalten, sodass man sich alles bequem leisten kann? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht eucht mit der Community darüber aus.