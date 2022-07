GTA Online: So schaltet ihr die neue Waffe M16 frei – Map mit Crime Scenes

Zum neuen Sommer-Update zu GTA Online hat Rockstar zwei neue Waffen ins Spiel gebracht. Eine davon schickt euch auf eine Schnitzeljagd quer durch Los Santos. Wie ihr die Waffe bekommt und was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr hier.

Welche Waffen sind neu? Mit dem neuen Sommer-Update von GTA Online kamen nicht nur neue Autos und Verbesserungen für das Waffenrad ins Spiel, sondern auch zwei neue Waffen. Es handelt sich um folgende:

Präzisionsschützengewehr – Kosten: 427.500 $

Service Karabiner (M16) – Kann nicht gekauft werden

Während die neue Sniper gleich bei jedem Ammu-Nation-Shop gekauft werden kann, fragen sich viele Spieler, wie sie an das neue Sturmgewehr „M16“ herankommen sollen. MeinMMO zeigt euch deswegen, was ihr dafür tun müsst.

Solltet ihr nicht wissen, was euch beim Sommer-Event erwartet, haben wir für euch den richtigen Trailer:

Weitere Videos Mehr Videos für dich Alles, was ihr zu GTA Online wissen müsst – in 2 Minuten GTA Online – Trailer zum neuen Update „The Criminal Enterprises“

So schaltet ihr die M16 frei – Map mit Locations

Um die M16 freizuschalten, müsst ihr Tatorte, auch „Crime Scenes“ genannt, aufsuchen. Diese sind genauso wie die Filmrequisiten von Solomon an verschiedenen Orten Zufalls-generiert an Events geknüpft.

Ihr müsst also zu den ausgeschriebenen Orten hingehen und hoffen, dass ein Event stattfindet. In diesen Events findet ihr dann Waffenteile, die ihr für den Bau der Waffe braucht. Diese werden in eurer Umgebung mit einem blauen Punkt markiert.

Twitter-User WildBrick142 hat euch eine Karte mit allen möglichen Locations angefertigt, in denen ihr suchen könnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wie viele Waffenteile gibt es? Insgesamt müsst ihr fünf Waffenteile aufsuchen, um die Waffe fertig in euren Händen halten zu können. Dazu gehören:

Lauf

Magazin

Visier

Zielfernrohr

Verschluss

Wenn ihr alle aufgelisteten Waffenteile eingesammelt habt, schaltet ihr die Waffe automatisch frei.

Braucht ihr vielleicht noch ein bisschen Geld für neue Upgrades? Dann haben wir für euch den richtigen Guide:

GTA Online Guide: 13 Wege, um 2022 schnell Geld zu verdienen

Wie komme ich am Besten an diese Orte? Um alle notwendigen Locations schnell und einfach aufzusuchen, lohnt sich der Oppressor MK2. Mit ihm seid ihr nicht an die Straße gebunden und könnt problemlos jedes Terrain überqueren.

Warum starten bei mir keine Events? Da die Aufgabe frisch ist und Spieler noch nicht genau wissen, ob die Schnitzeljagd mit der neuen Quest des IAA zu tun hat, könnte es daran liegen, dass ihr zuerst diese abschließen müsst.

Beendet also zuerst die neue Quest des IAA und sucht dann erst nach den Waffenteilen. So könnt ihr sicherstellen, dass es nicht an der Quest, sondern an eurem Glück liegt.

Was haltet ihr von der M16? Habt ihr sie schon und wenn ja, wie findet ihr das neue Gewehr? Lasst uns in den Kommentaren auch gerne wissen, wie ihr das Sommer-Update insgesamt so findet.