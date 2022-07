Alles, was ihr zu GTA Online wissen müsst – in 2 Minuten

So reagieren die Spieler: Im subreddit von GTA-Online regen sich viele Spieler über die Änderungen am Heist auf. Denn der Cayo-Perico-Heist sei für viele Solisten eine gute Möglichkeit gewesen, schnell an Geld zu kommen.

Alles, was ihr zu GTA Online wissen müsst – in 2 Minuten

Was wurde jetzt geändert? Rockstar verlängert die Zeit, die ihr warten müsst, wenn ihr einen neuen Heist starten wollt (via rockstargames.com ). Bisher konntet ihr nach etwa 15 Minuten den Heist erneut starten, doch diese Zeiten wurden angepasst:

Um welches Heist geht es überhaupt? Mit dem Cayo Perico Heist konntet ihr bisher in 7 Minuten über eine Millionen Dollar verdienen . Vor allem für Solisten, die keine Lust auf zufällige Gruppen oder andere Mitspieler haben, war der Cayo Perico eine lukrative Möglichkeit, um schnell an ein paar Millionen GTA-Dollar zu kommen.

GTA: Online hat auch sein großes Sommerupdate 2022 vorgestellt. Alle Informationen zum neuen Update und was euch alles erwartet, könnt ihr in unserem Artikel nachlesen:

In GTA: Online ist Geld und Geldverdienen ein essentieller Bestandteil des Spiels. Denn viele Fahrzeuge oder Häuse kosten jede Menge GTA-Dollar. Und wer es von euch schnell zu etwas bringen will, der braucht für viele Dinge Millionen von GTA-Dollar.

