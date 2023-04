Twitch: Streamer widmet Destiny 2 sein Leben, spielt über 19.000 Stunden – Schwört, er sei unschuldig, aber Bungie bannt ihn

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Was haltet ihr von dem Fall? Glaubt ihr Ekuega ist schuldig oder ist er nur der Sündenbock eines bösen Leakers? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

Spiele wie Warframe, Fortnite und Lost Ark gehören zu Games, die er ab und an auf seinem Kanal gezeigt hat. Es ist also gut möglich, dass er weiterziehen wird, um neue Games auszutesten und so weiter streamen zu können.

Destiny 2: Weekly Reset am 18.04. – Halbzeit in Season 20 und neue Story-Mission

Insert

You are going to send email to