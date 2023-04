Destiny 2: Weekly Reset am 18.04. – Halbzeit in Season 20

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Wer gerne eine vollständige Sammlung hat, sollte in Season 20 auch bei Ada-1 vorbeischauen, denn sie verkauft jetzt alte Shader an, die ihr vielleicht noch nicht besitzt.

Das ist das neue Max-Level: In der neuen Saison des Widerstands (Season 20) steigt das Powerlevel drastisch an. Das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung bei 1.810. Damit ist das Powerlevel zum Start der neuen Season 20 um +210 im Vergleich zur vorherigen Season 19 gestiegen.

Im Folgenden werfen wir einen genaueren Blick auf die sich ändernden Aktivitäten und Herausforderungen in dieser Woche und zeigen, was die Spieler erwarten können.

Bei Destiny 2 ist der sogenannte “Weekly Reset” das Ereignis, was den Beginn einer neuen Woche in Bungies Free2Play-Shooter markiert. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf die neuesten Updates und Änderungen, die mit dem wöchentlichen Reset am 18. April einhergehen.

