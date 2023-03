Destiny 2: Enthüllung deutet massive Powerlevel-Änderungen an und die könnten euch nicht gefallen

Seit 9 Jahren verbessern die Spieler in Destiny 2 nun stetig ihr Powerlevel, um die stärksten Charaktere, Waffen und Rüstungen zu haben. Aber vielen Spielern wurde dieser Power-Level-Grind oft zu viel. Eine geleakte Präsentation soll jetzt neue Einblicke zu vermeintlichen Änderungen enthüllen, die unter den Hütern für Aufregung sorgen.

Powerlevel-Änderungen werden immer konkreter: In der Welt von Destiny 2 sind Veränderungen an der Tagesordnung, sei es in Form von Updates, Erweiterungen oder neuen Spielmechaniken. Doch auch das Powerlevel-System steht seit geraumer Zeit in der Kritik zu anstrengend und fordernd zu sein. So mancher Spieler will lieber chillig zocken als Unmengen an Zeit in Bungies Loot-Shooter zu versenken.

Bereits im August 2022 gab es erste Andeutungen und inoffizielle Informationen darüber, dass Bungie signifikante Änderungen an seinem grindigen System vornehmen will. Doch nicht wie diese konkret aussehen könnten.

Destiny 2: Leak deutet Wegfall des Powerlevels an – Wird bereits von Spielern gefeiert

Inzwischen hat sich das jedoch geändert, denn es kursieren neue und recht detaillierte Enthüllungen über bevorstehende Änderungen am Powerlevel-System, die das Gameplay grundlegend verändern könnten. Ob den Hütern das jedoch in dieser Form gefallen wird, könnte fraglich sein.

Was wurde jetzt zum Powerlevel enthüllt? Es gibt schon lange die Vermutung, dass Bungie planen könnte das Powerlevel-System von Destiny 2 zu verändern. Doch das waren eben nur Vermutungen, die bis jetzt nicht realisiert wurden.

Bungie kündigte offiziell lediglich an, dass man nicht plane in der kommenden „Saison der Tiefe“, also Season 21, die Power- oder Spitzenloot-Obergrenze weiter zu erhöhen.

Nun werden die Gerüchte und Infos jedoch immer konkreter und lieferten diese Woche sogar recht genaue Details zu möglichen Anpassungen des Systems. Diese könnten vielleicht sogar der Grund sein, warum Bungie in Season 21 nie vorgesehen hat, das Powerlevel erneut anzuheben.

Power soll zukünftig im Team geteilt werden – perfekt für grindmüde Hüter

Sollte der Leak stimmen, erwarten euch diese potenziellen Änderungen:

Es wird wohl keine Artefakt-Power mehr geben, sondern nur noch ein kontobasiertes Level. Ob das mit einer Zurücksetzung von Season zu Season einhergeht ist im Leak nicht ersichtlich.

Hüter sollen sich Powerlevel zukünftig über Herausforderungen und XP verdienen.

Es soll nicht mehr notwendig sein jeden Charakter einzeln zu leveln, denn das neue System soll kontobasiert statt charakterbasiert sein.

Wöchentliche und saisonale Herausforderungen gewähren ein volles Power-Level-Up, wobei es hier verschiedene Stufen geben soll die Spielern dann +1, +2 oder +3 gewähren.

Spieler können sich auch alle ~250.000 XP ein Powerlevel dazu verdienen.

Ihr sollt auch keine Ausrüstung mehr infundieren müssen und Bungie will dies angeblich mit dem Slogan „Use All Your Gear, All the Time“ bewerben wollen.

Es soll sogar möglich sein, an einem Tag das Max-Level von 100 zu erreichen

Spielt ihr im Einsatztrupp, soll euer Powerlevel unter den Mitgliedern des Einsatztrupps aufgeteilt werden. Destiny 2 wendet dann das höchste Powerlevel im Team als Bezugspunkt für das gesamte Team an, was perfekt für alle grindfaule Hüter wäre

Woher stammen die Infos? Diese recht konkreten Informationen sollen angeblich aus einer internen Präsentation von Bungie stammen. Geteilt und öffentlich gemacht hat sie der user “Freezing Dart”. Danach wurden sie von mehreren Twitter-Account, wie „Destiny News Network“ oder “Destiny Leaks” geteilt.

Im Leak finden sich Massen an Informationen, nicht nur zu den Änderungen am Powerlevel, sondern auch darüber hinaus. Im Grunde alles, was Bungie in den kommenden Seasons des Lightfall-DLCs angeblich noch verändern will.

Darunter auch weitreichende Buffs und Nerfs an verschiedenen Exotics, wie „Astrozyt-Vers“ oder „Ophidianischer Aspekt“.

Ob das jedoch alles stimmt, lässt sich natürlich nicht überprüfen, sodass man jedes Detail dieser Informationen mit Vorsicht genießen sollte. Es handelt sich um unbestätigte Informationen, die möglicherweise gefaked, ungenau oder verfälscht sind. Nur die Zeit wird zeigen, ob diese Änderungen wirklich eintreten, wenn Bungie selbst seine Pläne offenlegt.

Was sagt die Community? Trotz dass es sich um keine offizielle Ankündigung handelt, hat der Leak riesige Wellen geschlagen. Die Spieler sehen darin die Option, wenn das Powerlevel auf Gear keine Rolle mehr spielt, dass sogar alte Sunset-Waffen wieder relevant werden könnten.

Die Teilung des Powerlevels dagegen sorgt bei manchem für Unmut, denn die Hardcore-Player müssten damit in Destiny 2 ihre eigene Stärke mit schwächeren Hütern teilen.

Was haltet ihr von den geleakten Informationen? Diskutiert gerne in den Kommentaren, was diese Veränderungen für das Spiel bedeuten könnten und ob ihr darin eine relevante Option seht, die gut für Destiny 2 ist.

