Destiny 2 bewertet Hüter mit Nummern und erschafft Klassengesellschaft – Dabei hat das System eine gute Seele

In der letzten Woche war das Hüter-Rang-System aus Destiny 2 ein großes Thema in der Community. Für viele ist es nur eine weitere bedeutungslose Zahl über ihrem Kopf, die obendrauf noch eine Klassengesellschaft erschafft, welche im Grunde null Aussagekraft besitzt. Dabei hat das System eine gute Seele – ihr seht sie nur nicht.

Warum ist das Hüter-Rang-System so umstritten? Nach dem ersten Login in Destiny 2 Lightfall prangte über den Köpfen vieler Hüter die Zahl 6 für den Status „Veteran“. Das ist der neue Hüter-Rang für erfahrene Spieler. Neue Spieler beginnen dagegen bei Hüter-Rang 1, stehen damit für alle erkennbar erst am Anfang ihrer Destiny-Erfahrung.

Das man für höhere Ränge mehr Loadout-Plätze erhält, hat die wenigsten Spieler interessiert. Denn das System ist jetzt schon gefühlt eins der meistgehassten und umstrittensten Features des neuen DLCs Lightfall.

Das Hüter-Rang-System genauer erklärt:



Im Gegensatz zu anderen Rängen, wie denen der Vorhut, dem Schmelztiegel oder dem Rufrang im Gambit, steigt man nicht automatisch auf.



Es gibt insgesamt 11 Ränge, die man auf dem Weg zum “Vorbild” erklimmen kann. Jeder Rang enthält mehrere Ziele in Form von Herausforderungen und alle müssen zuerst abgeschlossen werden, bevor man zum nächsten Rang aufsteigen kann. Die Ränge 1-6 sind noch relativ einfach zu schaffen, weil sie vor allem neuen Spielern eine Art Tutorial bieten sollen, wie Destiny funktioniert. Erst ab Rang 8 wird es dann immer schwieriger.



Wer jedoch das ultimative Prestige will, um als „Vorbild“ in Destiny 2 zu gelten, muss so einige harte Herausforderungen des Spiels meistern und auch alle DLCs besitzen. Mit Lightfall hat Bungie ein neues System eingeführt, mit dem Spieler zeigen können, wie erfahren sie im Loot-Shooter sind. Die Hüter-Ränge, so der Name des Systems, bieten ihnen hierfür eine Menge neuer Aufgaben zum Erledigen.Im Gegensatz zu anderen Rängen, wie denen der Vorhut, dem Schmelztiegel oder dem Rufrang im Gambit, steigt man nicht automatisch auf.Es gibt insgesamt 11 Ränge, die man auf dem Weg zum “Vorbild” erklimmen kann. Jeder Rang enthält mehrere Ziele in Form von Herausforderungen und alle müssen zuerst abgeschlossen werden, bevor man zum nächsten Rang aufsteigen kann. Die Ränge 1-6 sind noch relativ einfach zu schaffen, weil sie vor allem neuen Spielern eine Art Tutorial bieten sollen, wie Destiny funktioniert. Erst ab Rang 8 wird es dann immer schwieriger.Wer jedoch das ultimative Prestige will, um als „Vorbild“ in Destiny 2 zu gelten, muss so einige harte Herausforderungen des Spiels meistern und auch alle DLCs besitzen.

Das sagen die Leser von MeinMMO: Auf MeinMMO konnten wir dazu bereits Stimmen aus der deutschen Destiny-Community einfangen.

So schreibt unser Leser KingGamer86: „Es gibt genug Spieler, die sich super auskennen aber nicht die Möglichkeit haben alles zu spielen oder eben auch nicht wollen. Das System grenzt eher Hüter aus, anstatt das es ihnen hilft.“

Der Spieler Fly findet: „Was ich an dem System schlimm finde, das ich jetzt schon […] die ersten [Spieler] sehe, die dann für Aktivität XY Leute suchen, die mindestens Rang 7 [oder höher] sind.“

WooDaHoo kommentierte. „Das Bewertungssystem ist in seiner jetzigen Form absurd und bietet kein realistisches Feedback. Dass es die Möglichkeit bietet, das System zu überlisten und sich im Fireteam nach oben zu sterben, spricht doch für sich.“

Und Dorian meint: „Für mich ergibt sich kein Mehrwert, wenn ich irgendwo den höchsten Rang belege, der in dem Fall auch noch besagt, das ich mit meiner Zeit nichts Besseres anzufangen weiß außer zu Grinden, um dann besagte Titel zu präsentieren, welche mir was bringen?“

Eine Klassengesellschaft, die kaum einer will

„Wir reden nicht mit 1ern”: Durch das Hüter-Rang-System bildet sich gerade unweigerlich eine Klassengesellschaft in Destiny 2. Früher suchte man im LFG nach erfahrenen Hütern. Heute reden die 11er nicht mehr mit den 3ern, weil die sich, festgemacht an ihrer Nummer über dem Kopf, sicher nicht auskennen werden. Man wird subtil anhand der Nummer eingeordnet und dann in Schubladen gesteckt.

Doch auch als 11er ist man umstritten, da sich so mancher Spieler in Destiny 2 bereits jetzt auf die höheren Ränge betrogen hat. Hier vertraut man niemanden, denn es könnte ja sein, dass er sich für die wertvollsten Wertschätzungen stundenlang selbst in die Luft gesprengt hat, um Rang 10 oder 11 zu erreichen.

Destiny 2: Spieler sprengen sich für Belobigungen selbst in die Luft – Umgehen damit explosiv neues System

Zu guter Letzt hat die Zahl 1-11 und der Name „Hüter-Rang-System“ ein Geltungsbedürfnis geschürt, das mehr Angeberei als sinnvolles System ist.

Unsere Leser haben die Probleme des Systems damit treffend erkannt. Meiner Meinung nach wird eine wichtige Sache jedoch oft ignoriert, auf die es sich lohnt hinzuweisen. Das System ist grundlegend keine schlechte Idee, denn sie besitzt trotz aller Kritik eine gute Seele mit viel Potenzial.

Das Hüter-Rang-System ist eigentlich eine Hüter-Reise

Der Name „Hüter-Reise” hätte dem System besser gestanden

Für mich ist es vor allem die einordnende Zahl über dem Kopf der Hüter, die dieses Rang-System bereits in den ersten drei Wochen fast komplett im Ansehen zerstört hat. Das Schubladendenken in Klassen und Erfahrungsstufen hat noch nirgends funktioniert und in Destiny 2 schon gar nicht.

Wertschätzungen sollten von Rängen entkoppelt werden: Über das dem Hüter-Rang-System angekoppelte Wertschätzungs-System lasse ich noch mit mir reden. Die Belobigungs-Karten, die man am Ende einer Aktivität verteilen kann, sind keine schlechte Sache.

Ich finde allerdings ein Danke oder ein Lob sollten in keiner Weise an Herausforderungen oder die Hüter-Ränge gebunden sein. Es sollte einfach nur eine vorhandene Option sein, jemanden Danke zu sagen, wenn der Spieler mich im Gambit vor dem Eindringling gerettet oder mir mit fantastischen Calls durch einen Raid geholfen hat.

Hier sollte Bungie wirklich nachbessern und die beiden Systeme entkoppeln. Auch, weil ich kaum Zeit habe zu bewerten. Wenn man sich also den Namen des Spielers oder sein Aussehen nicht merkt und ihm sofort ein Danke reinklickt, ist er vielleicht schon für immer weg.

Wertschätzungen und das Hüter-Rang-System sollten entkoppelt werden

Damit werde ich gezwungen, weil Belobigungen an Punkte, Beutezüge und Triumphe geknüpft sind, mich erneut für den Spieler mit dem grellsten Outfit in der Aktivität zu entscheiden. Das ist wie wildes Händeschütteln an einer meist grauen Masse von Spielern, und wenn einer ein rotes Jackett hat, gewinnt er halt den ersten Preis.

Das fühlt sich für mich weder wertvoll an noch wird es einem ernstgemeinten Lob gegenüber anderen Spielern gerecht.

Das Hüter-Rang-System jedoch hat eine gute Seele, die nur kaum einer sieht, weil eine angeberische Zahl in Destiny 2 momentan ihren wahren Wert verdeckt.