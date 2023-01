Destiny 2: Weekly Reset am 03.01. – Start des Eisenbanner-Modus “Festung”

Kaum hat Destiny 2 seine Space-Oma Eva Levante und damit das Winter-Event vom Turm gefegt, nimmt Lord Saladin bereits ihren Platz ein. Spieler erwartet also heute nach dem Reset gleich ein neuer PvP-Modus namens “Festung” und noch mehr. MeinMMO sagt euch, was die Woche alles bietet.

Das passiert diese Woche: Die feierlichen Tage sind vorüber und Destiny 2 rüstet wieder um auf die Kampftrainings-Vorbereitungen seiner Hüter. Lord Saladin kehrt dafür heute Abend auf den Turm zurück und hat mit seiner neuen Chefin “Caiatl” den PvP-Modus “Festung” für euch im Gepäck. Ihr habt in Season 19 damit die Chance, das Siegel des Eisernen Lords zu erhalten, ein neues Rüstungsset zu bekommen sowie zwei neue Waffen und Spitzenausrüstung.

Was ist der neue Eisenbanner-Modus genau? In “Festung” ist es euer Ziel als Team Zonen zu erobern und zu halten. Wenn sich das für euch wie der bekannte Modus “Zonenkontrolle” anhört, dann habt ihr Recht. Die nötige Schärfe innerhalb der Matches soll allerdings diesmal durch “Caiatl” ins Eisenbanner einziehen. Es scheint, sie hat ein paar Kabal-Geschütze auf der Karte stationiert. Die Ziele werden sich also ändern, sobald “Caiatl” und ihre Truppen involviert sind. Den neuen Modus im Eisenbanner könnt ihr bis zum 10. Januar um 18 Uhr spielen.

Wenn euch das Eisenbanner nicht interessiert, verraten wir euch, was es diese Woche in Destiny 2 sonst noch zum Zocken gibt.

Im Eisenbanner-Modus “Festung” kämpft ein Hüter mit Kabal-Geschützen.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 03.01 bis zum 10.01

Vorhut: Dämmerung – Die Feuerprobe

Spiegelkorridor, auf dem Jupitermond Europa Elsie Bray erbittet die Hilfe der Hüter, um das Vordringen der Vex auf Europa zu stoppen. Macht euch auf und besiegt den Transzendenten Geist “Belmon” erneut in der Dämmerung.



Das ist die Dämmerungswaffe in dieser Woche: Noch nicht bekannt.

Playlist-Strikes haben diese Woche folgende Modifikatoren:

Solar-Versengen

Grenadier

Geerdet

Der Modifikator fürs Versengen begleitet euch die ganze Woche, die anderen ändern sich täglich.

Endgame: Raid-Challenges und Dungeon-Rotation

Das passiert im Raid „Königsfall“:

Im aktuellen Raid „Königsfall“ wird das Gras immer grüner, um mehr Loot zu erhalten.

Um speziell die Herausforderung „Das Gras ist immer Grüner“ abzuschließen, müsst ihr, nachdem ihr eine Seite dem Buff entnommen und eure Punkte abgegeben habt, die Seite wechseln. Das heißt, wenn ihr zuerst auf der linken Seite des Totems die Hexe, den Ritter sowie eure Punkte abgegeben habt, bewegt ihr euch zur rechten Seite und erledigt dort dasselbe Prozedere.

Raid-Rhulk und Dungeon-Calus buhlen diese Woche um eure Aufmerksamkeit.

Euch erwarten folgende Raid-Anforderungen sowie Herausforderungen:

Im Normal-Modus bringt euch das Erledigen einer Challenge doppelte Beute.

Nur aus dem Großmeister-Raid bekommt ihr statusspezifische Rüstungen und Meister-Waffen.

Ihr könnt euch zudem im Großmeister die neuen Raid-exklusiven Exotic-Cosmetics im Oryx-Look verdienen.

Zusätzliche Vermächtnis-Spitzenprämien aus dem Endgame:

Der Hexenkönigin-Vermächtnis-Raid “Schwur des Schülers” ist aktiv erwartet euch.

Spielt den Dungeon „Dualität“ für weiteren Spitzenloot.

Schmelztiegel – Das ist die PvP-Playlist:

Im PvP kehrt der Modus „Rumble“ in die Playlisten zurück

Playlisten-Bonus in dieser Woche:

Diese Woche regnet es Bonus-Rangpunkte bei der Vorhut und damit Commander Zavala.

Weekly-Aktivitäten

Savathuns Thronwelt – Wöchentliche Kampagnen-Mission

“Die List” In der Witch-Queen-Kampagnenmission durchsucht ihr auf einen Tipp von Fynch hin die finsteren Ecken von Savathuns Thronwelt nach einem weiteren Hinweis darauf, wie sie das Licht gestohlen hat.



Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Petra Venj steht oben am Pavillon im Gebiet „Das Ufer“ in der Träumenden Stadt. Der Fluch-Zyklus startet neu und Fluch-Woche 1 ist aktiv. Aktiv ist zudem die 5. Aszendenten Herausforderung.

Alle Quellen für Spitzen-Loot in Season 19 von Destiny 2

Damit ihr wisst, wo ihr effektiv euren Spitzenloot abgreifen könnt, bieten wir euch jede Woche einen schnellen Aktivitäten-Überblick.

Das ist das neue Max-Level: In der neuen Saison der Plünderer liegt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung bei 1.590. Damit ist das Powerlevel zum Start der neuen Season 19 um +10 im Vergleich zur vorherigen Season 18 gestiegen.

Dieser Spitzenloot bringt euer Powerlevel bis 1.590:

Top-Vermächtnis-Raid „Königsfall“ (+2)

Top-Dungeon “Säule der Wächterin” (+2)

Raid-Rotation diese Woche: „Schwur des Schülers“ (+2)

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Dualität“ (+2)

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

Wöchentliche Witch-Queen-Kampagnenmission mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

„Der Urquell“ auf der Schwierigkeitsstufe Großmeister (+2)

Schließe die Aktivität „Erhaltung“ in der Raid-Pyramide der Dunkelheit ab (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Besiegt Mächtige Kabale in der exotischen Mission „Vox Obscura“ (+2)

Schließe 3 Raub-Schlachtfelder auf der Schwierigkeitsstufe “Legendär” ab (+2)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches (+1)

Schließt 3 Vorhut-Operationen-Strikes mit passendem Fokus ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe: Verdiene 5000 EP (+1)

Eisenbanner mit “Festung” (+2)

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Im neuen Jahr 2023 könnt ihr gleich mal im Everversum für Glanzstaub einen neuen Look für drei exotische Rüstungen erstehen.

Der Titan bekommt für sein Exotic “Citans Bollwerk” das Ornament “Nouveau Parapet”, was französisch ist und sich vom italienischen “parare” für “schützen” ableitet.

Der Warlock darf sich über ein Ornament für die “Geomag-Stabilisatoren” freuen. Es heißt “Alternative Übertragung”.

Der Jäger bekommt das Goldkettchen-Orament “Vergoldetes Memento” für das Exotic “Assassinenkappe”, um sich damit zu schmücken.

Diese Exo-Ornamente sind für Glanzstaub im Angebot.

Weitere Glanzstaub-Angebote sind:

Exotischer Sparrow “Gezeichneter Wanderfalke”

Exotisches Emote “Klatsch und Tratsch”

Exotisches Emote “Üble Szene”

Exotische Geisthülle “Ctenophoren-Hülle”

Exotische Geisthülle “Simulationshülle”

Legendäres Emote “Mitzählen”

“Vulkangestein”-Ornament für die Exo-Waffe “Prometheus-Linse”

Legendärer Teleposteffekt ” Abgefanges Signal”

Legendäre Geist-Projektion “Daumen-Runter”-Projektion

Shader “Empirischer Imperativ”

Zu wenig Glanzstaub? So viele tolle Items, aber ihr habt jetzt schon Glanzstaub-Mangel? Dann schaut euch unsere Tipps an, wie ihr euer Glanzstaub-Budget verbessern könnt.

Destiny 2: So kommt ihr 2022 schnell an Glanzstaub – Denn wer kein Echtgeld ausgeben will, muss farmen

Was geht ihr diese Woche als Erstes an? Werdet ihr den neuen PvP-Modus “Festung” von Lord Saladin ausprobieren? Oder habt ihr dem Schmelztiegel bereits entsagt? Verratet es uns in den Kommentaren.

Für den heutigen Story-Einstieg können wir euch auf jeden Fall die saisonale Mission “Operation: Seraph’s Schild” empfehlen. Sie bietet nicht nur die Möglichkeit, einen Weltraumspaziergang zu erleben, sondern auch die Chance auf einen Exo-Welpen:

