Destiny 2: Woher bekomme ich Mods?

Was haltet ihr von den momentanen Mods, die den Hütern zugänglich sind? Besitzt ihr sie alle und möchtet endlich neue Mods entdecken? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren.

Vor allem im Endgame sind Mods ein Muss, da sie euch entweder länger am Leben halten oder sogar nervige Champions aufhalten können. Solltet ihr also ins Endgame einsteigen wollen, ist ein täglicher Besuch bei den Mod-Händlern in Destiny 2 ein Muss.

Es gibt aber auch Mods, die saisonal durch den Strategietisch in der H.E.L.M. errungen werden können, wie die Elementarquellen-Mods in Season 13 .

Woher bekomme ich Mods? In Destiny 2 gibt es zwei zuverlässige Orte, an denen ihr Mods bekommt. Diese befinden sich auf dem Spieler-HUB „Turm“ und können von jedem Hüter egal welches Level angesteuert werden.

In Destiny 2 sind Mods wichtig und unterstützen euch im Kampf mit hilfreichen Boni. Doch woher bekommt ihr Mods und warum sind sie so wichtig? Das erfahrt ihr hier bei MeinMMO.

