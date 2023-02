Destiny 2 bringt Beyond Light für kurze Zeit auf PS4, PS5 kostenlos, doch lohnt es sich?

Sony hat mit seinen monatlichen kostenlosen Spielen im PS Plus-Angebot diesmal ein großes DLC von Destiny 2 bereitgestellt, doch für, wenn lohnt es sich? Was muss man beachten und verpasst man etwas, wenn man es sich nicht gönnt? Wir zeigen es euch.

Welches DLC ist kostenlos? Wie von uns schon berichtet, hatte PlayStation in seinem PS Plus-Abonnenten die Spiele für den Februar angekündigt. Unter den Spielen hat sich auch ein großes DLC für Destiny 2 verirrt. Es handelt sich um Jenseits des Lichts (Beyond Light), die zweite große Erweiterung von Bungie nach der Trennung von Activision.

Einige der Spieler in der Community, darunter auch ihr auf MeinMMO, haben sich gefragt, ob sich das DLC lohnt, was man beachten sollte und ob man etwas verpasst, wenn man sich das DLC nicht holen würde. Wir gehen auf eure Fragen ein und beantworten euch diese in unserer Übersicht.

Beyond Light ist für die Story in Destiny 2 von großer Bedeutung

Lohnt sich Beyond Light? Storytechnisch und vor allem in Bezug auf den Inhalt den Beyond Light bietet, solltet ihr euch das DLC gönnen, da es kostenlos ist. Mit Beyond Light erhaltet ihr einige Strikes, einen spannenden Raid mit einem bekannten Boss sowie eine Vielzahl an Exo-Waffen und -Rüstungen für eure Hüter.

Zudem bekommt ihr mit Beyond Light die Möglichkeit, eine der ersten Dunkelheitsklassen in Destiny 2 zu erspielen. Sie lautet Stasis und friert eure Gegner an Ort und Stelle ein. Ohne das DLC bekommt man diese Fähigkeit nicht. Auch das aktuell gefürchtete PvP-Impulsgewehr “Keine Zeit für Erklärungen” ist im Paket enthalte.

Stasis ist eine starke Klasse

Kann ich ältere DLCs zocken, wenn ich jetzt Beyond Light hole? Nein, das ist leider nicht der Fall. Ihr könnt nur das ausgeschriebene DLC zocken. Shadowkeep müsstet ihr euch separat kaufen.

Verpasse ich etwas, wenn ich Beyond Light nicht hole? Das hängt davon ab, wie weit ihr Destiny 2 spielen wollt. Beyond Light bietet eine wichtige Fokus-Klasse, die sich in Raids, sowie Dungeons oder Dämmerungen als sehr nützlich erweisen kann. Wenn ihr Beyond Light nicht besitzt, habt ihr sonst keine Chance an diesen Fokus heranzukommen.

Und auch so lässt sich Destiny 2 schwer häppchenweise genießen oder verstehen. Der Loot-Shooter ist ein Universum, das sich stetig von Zeit zu Zeit verändert. Mit Beyond Light habt ihr nur eine Momentaufnahme in der Tasche. Ihr könnt auch nur Lightfall kaufen, doch dann verpasst ihr den Zusammenhang, wie euer Hüter das erste Mal mit der Dunkelheit in Verbindung gekommen ist.

Es ist nicht leicht, euch die Entscheidung zu nehmen. Wenn ihr nicht immer nur Free-2-Play spielen wollt, dann gönnt euch das vollwertige DLC von Destiny 2 und probiert es. Seid euch aber bewusst, dass ihr damit nur an der Oberfläche kratzt von dem, was das gesamte Destiny-Universum bietet.

Wie lange gilt das Angebot? Die besondere Gelegenheit rund um Beyond Light sowie den weiteren Titeln im Februar gilt von 07. Februar bis zum 06. März und gilt für PlayStation Plus-Mitglieder.

Solltet ihr also das Angebot noch nicht gesehen haben und schon immer Lust auf eine Runde Sci-Fi-Loot-Action haben, dann schlagt jetzt zu.

Konnten wir euch überzeugen und werdet ihr das kostenlose DLC zocken oder wartet ihr lieber darauf das Lightfall um die Ecke kommt, um mit diesem DLC neu anzufangen? Lasst uns gerne einen Kommentar mit eurer Meinung dazu da!

