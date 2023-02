Destiny 2: Lightfall vorbestellen – Editionen, Inhalte, Preise, Boni und für wen sich diese lohnen

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Für wenn lohnt sich die Edition? Die Collectors-Edition ist vor allem für Sammler gedacht, die sich gerne Figuren und Andenken in Form von Büchern und Concept Arts in die Vitrine stellen. Auch Spieler, die die Lore studieren, könnten ihren Gefallen an solche Goodies finden.

Jede Edition hat jedoch seinen Preis und je nachdem was ihr möchtet, fällt dieser höher oder niedriger aus. Wir zeigen euch jetzt alle Editionen im Detail, was sie beinhalten, welche Boni ihr bekommt und für welchen Hüter sie sich lohnen.

