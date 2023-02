Destiny 2 nerft in Lightfall eure beliebtesten Boss-Waffen – Bringt dafür neue starke Optionen

Wir haben euch in einem kleinen Video 5 deutsche Twitch-Streamer zusammengestellt, die in diversen Videospielen Synchronrollen hatten.

Darüber hinaus stehen auch noch ein paar Tunings für Waffen-Optionen an. Hier geht es der beliebten Ursprungs-Eigenschaft der Veist-Waffen an den Kragen:

Andere Exotics werden in Season 20 dagegen aktiv angepasst, damit sie zu dem neuen Unterklassensystem 3.0 passen. Die Änderungen werden sie an die überarbeiteten Fähigkeiten angleichen. Das könnte sie wieder spannender machen und ihnen eine zusätzliche Funktionalität verleihen.

Es wird also Zeit, dass Spieler über neue Optionen beim Boss-Damage nachdenken. Schaut man auf die Buffs scheinen die besten Kandidaten in Season 20 dafür Maschinengewehre und Granatwerfer infrage zu kommen. Sowohl das jetzt bereits starke und craftbare Season 19 MG „Nachrüst-Eskapade“ als auch der Granatwerfer „Wendigo“ als Meister-Version könnten damit schon bald herausragend glänzen.

Es war bereits seit einiger Zeit absehbar, dass Bungie Linear-Fusionsgewehre auf den Boden der Tatsachen zurückbringen würde. Sie haben schwere Waffen in Bezug auf den Schaden an Bossen schon zu lange um ein Vielfaches übertroffen. Kaum etwas konnte mit ihnen konkurrieren. Jetzt wird sich dies wahrscheinlich bald ändern.

Für die Spieler bedeuten diese Änderungen, es werden sich neue Waffen-Optionen auftun, die dann im Lightfall-DLC ausprobiert werden können. Viel Raum zum Testen steht euch in der Neptun-Location “Neomuna” auf jeden Fall zur Verfügung. Dazu viele neue Fähigkeits-Optionen, welche man in diesem Trailer sieht:

Nur noch wenige Wochen und Destiny 2 enthüllt das neue DLC „Lightfall“. Damit dort alles stimmig ist, geht Bungie nach den Fähigkeiten der Hüter nun die schwere Waffen-Meta an. Beliebte DPS-Monster bekommen einen Nerf, weil ab Season 20 andere Waffen für Schaden und Abwechslung sorgen sollen. MeinMMO sagt euch, was die heißesten Kandidaten für Boss-Damage sein werden.

