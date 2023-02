Neue Änderung in Destiny 2 füllt eure Taschen mit legendären Bruchstücken – Ihr müsst aber schnell sein

In Destiny 2 sind legendäre Bruchstücke eine Währung, die für allerlei Dinge im Loot-Shooter benötigt werden. Während Veteranen in Bruchstücken schwimmen, gibt es viele Einsteiger, die damit knapp bei Kasse sind. Seid jedoch nicht besorgt, denn dank einer Änderung könnt auch ihr bald in Saus und Braus leben – Ihr habt aber nur begrenzt Zeit.

Was wurde geändert? In Destiny 2 hatte Bungie schon angekündigt, dass die nervigen, blauen Engramme bald im Morast der Vergessenheit versinken sollen. Vor allem dann, wenn ein Hüter das Soft Cap erreicht hat. Das heißt, wenn ihr eine von Bungie vorgegeben Levelstufe erreicht habt, sollen nur noch legendäre Engramme droppen.

Als die Entwickler das neue System erstmals ins Spiel implementierten, artete das, durch einen Zwischenfall, jedoch in einem kompletten Serverausfall aus bei dem einige Spieldaten verloren gingen. Bungie musste ein Rollback durchführen. Jetzt wurde der zweite Anlauf gestartet und brachte dann auch endlich die ersehnte positive Änderung bei den sogenannten “Blues” ins Spiel.

Bungie hat die blauen Engramme jedoch noch nicht vollständig in ihre Schranken gewiesen. Statt blauen droppen den Spieler bis Lightfall nun legendäre Engramme. Wir zeigen euch, warum genau das so gut ist und weshalb ihr es unbedingt ausnutzen solltet.

Kampf gegen die blauen Engramme geht in die zweite Runde

Wie profitieren die Spieler davon? Die Entwickler hatten den Plan, die seltenen Engramme komplett beim Erreichen des Soft Caps auszuradieren. Das funktionierte jedoch nicht so einfach und Bungie muss deshalb einige Dinge anders angehen.

Aus diesem Grund meldete sich Bungie von Twitter aus mit folgenden Worten:

Blaue Engramme droppen nicht mehr im Soft Cap

Da wo blaue Engramme droppen sollten, werden nun lila Engramme fallengelassen

Das Erlangen von Waffenschmiede-Erfahrung wird aus anderen Quellen um 25 % erhöht Wenn Lightfall veröffentlicht wird, werden diese Engramme zu Glimmer



Das bedeutet für euch, dass egal in welche Aktivität ihr euch befindet, viele legendäre Engramme auf euch warten, die ihr dann bei guten Rolls behalten oder eben für Bruchstücke zerlegen könnt. Solltet ihr also an Bruchstück-Magel leiden, solltet ihr jetzt anfangen zu farmen. Bedenkt hier auch, dass im kommenden DLC vieles mit Legendären Bruchstücken gekauft werden muss. Es kann also keinesfalls Schaden sein Inventar jetzt noch damit aufzustocken.

Beachtet das Bungie zwar davon spricht, dass keine seltenen Engramme mehr fallengelassen werden, das können wir jedoch nicht ganz bestätigen. Vereinzelt lassen sich dennoch hier und da einige blaue Engramme blicken. Der Entwickler möchte dies jedoch mithilfe von Spieler bald vollständig ausmerzen.

Wie lange hab ich Zeit dafür? Diese Farm-Option könnt ihr bis zum Start von Lightfall nutzen. Wenn Lightfall dann veröffentlicht wurde, wird sich der Drop eines blauen Engramms stattdessen in Glimmer auflösen.

Was haltet ihr davon, dass Bungie nun die Spendierhosen angezogen hat und euch euren Vorrat an legendären Bruchstücken aufstocken lässt? Findet ihr es gut oder habt ihr schon so viele, dass es euch gar nicht interessiert? Lasst uns gerne einen Kommentar dazu da!

