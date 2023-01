Destiny 2: Cheat-Verfahren offenbart brisante Details – Es geht um Militärakten und Spionage

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Was haltet ihr von den Ermittlungen und den vorgelegten Informationen? Hättet ihr eine „Spionage“ in diesem Ausmaß bei einer illegalen Cheat-Software erwartet? Oder findet ihr es absolut gerecht, dass Cheat-Nutzer damit nun böse aufgefallen sind? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar.

Falls es irgendeinen Zweifel an der knallharten Entschlossenheit von Bungie gegen Cheater gab, so hat eine Lawine von neuen Klagen in den letzten Tagen diese ein für alle Mal ausgeräumt. Die Aussage von Bungies Top-Anwalt Don McGowan ist knallhart: „Jeder, der so dumm ist, sich freiwillig als Angeklagter zu melden und die Bungie-Community anzugreifen, muss mit ernsten Konsequenzen rechnen.“

Um dieses Cheat-Verfahren geht es: Im Juni 2022 erwirkte Bungie ein Urteil zu ihren Gunsten in Höhe von 12,4 Mio. Euro wegen Urheberrechtsverletzung gegen mehrere Beklagte. Sie waren an der Entwicklung und Bereitstellung der Destiny-2-Schummelsoftware “Wallhax” beteiligt.

