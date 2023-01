Leak zu Destiny 2 enthüllt kommende Aktivität zu Lightfall und sie wird euch nicht gefallen

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Es gab nicht viele davon zur Auswahl. Der Prozess hinter der Jagd war immer derselbe und so konnte die Aktivität nicht mit Spannung glänzen. Der Modus glich somit eher einem Lückenfüller mit interessanten Dialogen zum Lauschen als einer Aktivität, in der man gerne Zeit verbrachte.

Was hat es mit der Jagd nach Zorngeborenen auf sich? Beim Release von Beyond Light und der Saison der Jagd hatten Hüter in der Story damit zu kämpfen, Anhänger von Xivu Arath zu jagen, verfolgen und dann schließlich zu vernichten . Diese Jagd war eine Aktivität für drei Spieler, die bei vielen Hütern schnell für Langeweile sorgte.

In weniger als einem Monat wird Destiny 2 sein neuestes DLC „Lightfall“ veröffentlichen und mit ihm neuen Content. Ein Leak jedoch könnte die Community jetzt erzürnen, meint Destiny-2-Autor Christos Tsogos . Denn dieser hinterlässt einen faden Beigeschmack, was die kommenden Aktivitäten angeht.

