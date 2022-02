Destiny 2 hat endlich einen neuen Modus, in dem ihr wild gewordene Scharkrieger pulverisieren müsst

Destiny 2 bietet euch, dank Witch Queen, jetzt nicht nur eine neue, spannende Kampagne, sondern auch eine Nebenerzählung in Form der neuen Season 16. Dabei kämpfen die Kabale und Hüter im neuen Modus „PsiOps-Schlachtfelder“ gemeinsam gegen die Scharbedrohung.

Was ist das für ein Modus? Es handelt sich dabei um die neue saisonale Aktivität von Destiny 2. In Season 16 arbeiten die Kabale und Hüter gemeinsam an einer Strategie, wie sie die Strahlende Brut an verschiedenen bekannten Zielorten vertreiben können. Dabei ähnelt der Modus ein wenig dem der Schlachtfelder aus Season 13. Bungie hat jedoch mit einigen Neuerungen für frischen Wind gesorgt.

Solltet ihr den Trailer zur Season noch nicht gesehen haben, binden wir ihn für euch hier ein:

Destiny 2: Neuer Trailer zur Season 16 zeigt, wie Kabale und Hüter Seite an Seite kämpfen

Entspannt gegen Scharkrieger des Lichts kämpfen

Was macht den Modus besser als sein Vorgänger? In den PsiOps-Schlachtfeldern werden die Hüter auf bekannte Zielorte geschickt, um sie von der Schar zu befreien. Solltet ihr in der Season von Caiatl mitgespielt haben, werdet ihr einige Ähnlichkeiten bemerken. Aber Bungie hat dazugelernt: Der neue Modus wird, auch nach mehreren Runs, nicht langweilig.

Das macht der neue Modus anders als die alten Schlachtfelder:

Neue Gegner in Form von Scharhütern, die das Kampfgeschehen ordentlich anheizen

Alte Zielorte bieten aufbereitete Umgebungen im Schar-Look

Coole Gedankenreisen lassen euch in den Kopf der Strahlenden Brut eintauchen

Das Season-Artefakt lässt sich endlich als Waffe benutzen

Kabale arbeiten und kämpfen mit uns

Caiatl arbeitet mit uns zusammen – Eine „Freundschaft“ entsteht

Durch die neuen Gegnertypen und den Inception-Reisen in die Gedanken der Strahlenden Brut fühlt sich die Aktivität gut an. Bungie ist aber auch einen Schritt weiter gegangen und hat das saisonale Artefakt extra für die Aktivität waffenfähig gemacht.

Spieler können mit Hilfe des Artfakts den Scharhütern das Licht entziehen und so sie als Geisel in die H.E.L.M mitnehmen. Dort werden sie untersucht, um herauszufinden, wie Savathûn ihre Brut in Licht tränken konnte.

Wie bekomme, ich zugriff auf den Modus? Dazu benötigt ihr den Season Pass von „Saison der Auferstandenen“. Solltet ihr den Pass besitzen, müsst ihr lediglich der Story von Caiatl folgen. Diese startet im Hangar, wo Caiatl ihr Schiff geparkt hat, mit einer Diskussion zwischen den Kabalen und der Vorhut.

Möchtet ihr also ein bisschen Abwechslung von der Thronwelt haben und in einem 3er-Trupp ein paar coole Momente in einer spannenden Umgebung sammeln, solltet ihr diesen Modus definitiv ausprobieren!

Was haltet ihr vom neu angestrichenem Schlachtfelder-Modus der Season 16? Findet ihr ihn zäh oder habt ihr auch Freude daran, Scharhüter platt zu machen? Lasst es uns wissen!

Wie findet ihr die ersten Stunden von Witch Queen? Macht mit bei unserer Umfrage: