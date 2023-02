Klasse aus Destiny 2: Lightfall darf wieder nur ihre Fäuste benutzen – Das sagt Bungie zur Identitätskrise

Inzwischen hatten Spieler aus Destiny 2 ausgiebig Zeit, sich die neue Subklasse Strang auf dem Papier mit allen Optionen anzusehen. Während der Jäger und der Warlock mit ihren neuen Fähigkeiten absolut zufrieden sind, sitzt der Titan in der Ecke und schmollt. Dabei ist seine Kritik absolut berechtigt, denn auch in Lightfall traut Bungie ihm erneut nur den brutalen Schläger zu.

Was kritisieren die Titanen? Mit der neuen Subklasse Strang werden für alle drei Klassen in Destiny 2 großartige neue Fähigkeiten ins Spiel kommen. Nur nicht für Titanen. Wer als Titan auf Innovation und eine elegantere Super mit enormer Durchschlagskraft gehofft hatte wurde enttäuscht. Die Botschaft für die standhafteste Klasse lautet auch weiterhin: „Titanen schlagen gerne Dinge“.

Der Jäger bekommt mit LIghtfall ein überragendes Movement verpasst und wird zum Meister der tödlichen Anmut. In allen Trailern tanzt er mit seiner Strang-Witwenseide tödlich, aber unversehrt durch die feindlichen Reihen.

Der Warlock ist mit Strang ein telekinetischer Hexer, der das Gewebe der Realtität manipuliert und sogar Kreaturen formen kann, die seinen Anordnungen Folge leisten.

Der Titan jedoch tut das, was er immer tut. Er bekommt mit Strang statt Fäusten zwei Klingen verpasst, mit denen er dann leichte und schwere Angriffe ausführen kann.

Im Subklassen-Trailer zu Strang sieht man, wie der Titan draufhaut, um seiner Rolle gerecht zu werden:

Titanen wollen die Bud Spencer Rolle nicht: Trotz neuer Subklasse ändert sich damit für Titanen nicht viel. Bereits mit Stasis, der letzten hinzugefügten Subklasse in Destiny 2, war der Titan mit seinen Fäusten unterwegs und hat brutal Eiskristalle zerschlagen. Mit Strang sieht die Aufgabe sehr ähnlich aus und das gefällt vielen Titanen gar nicht.

Auf reddit entfachte das eine große Diskussion um die grundlegende Klassenidentität des Titanen. Vor allem, weil Kevin Yanes, der Design Lead von Bungie, in einem Interview zu Strang meinte, Titanen sind nun mal „die Faust auf dem Cover des Spiels“.

Bei Klingen-Raserei geht es vielmehr darum, dir die Überlebenstools zu geben, damit du diese Typen wirklich angreifen kannst, und dir dann eine Option für die Reichweite zu geben, was man bei diesen umherstreifenden Superspielern normalerweise nicht macht, um Dinge aus der Ferne aufzuhängen und ihnen Schaden zuzufügen. Das ist ihr schwerer Angriff, dieser „Doppelklingen-Uppercut“, den man im Trailer sieht. Ich denke, das sind zwei der wichtigsten Methoden, mit denen wir versucht haben, sie zu verlagern. Aber ja, Titan-Hauptkämpfer, wir lieben euch. Das tun wir. Aber vergesst nicht, dass wir versuchen, eure Kernfantasie zu verstärken. Und irgendwann hält [eure Klasse] die Faust auf dem Cover des Spiels. erklärt Kevin Yanes die Aufgabe eines Titanen in einem Q&A Interview

Bungie will, dass ihr draufhaut: Anscheinend ist Bungies Vorstellung des Titans eine wilde, unzähmbare Kraft im Spiel. Er soll bewusst jede Begegnung mit den gewalttätigsten Methoden lösen, die möglich sind.

In diesem Stil soll die Titanen-Klasse dann auch in zukünftigen Seasons von Lightfall passend erweitert werden. Und gerade das gefällt einigen Titan nicht, Man will in der eigenen Sci-Fi-Fantasie des Destiny-Universums endlich auch mal mehr sein als nur der grobe Schläger, der alle vermöbelt.

So schreibt Hawksw0rd im Destiny-reddit: „Bungie, ihr habt Titanen als mächtige Gestalten beschrieben, die über das Schlachtfeld schreiten und sich sicher sind, dass sie das härteste Ding sind, das nicht als Orbitalplattform klassifiziert ist, und wenn man ihnen die Fähigkeit gibt, die fundamentalen Grundlagen der Realität zu verändern, glaubt ihr, dass wir dann extra oft zuschlagen wollen? Ich möchte Strang mögen, aber ich spiele nicht Titan, um Dinge zu schlagen.“

Das sagt Bungie zur Identitätskrise der Titanen

Die Titanen finden daher keine weitere Roaming-Super haben zu wollen, ist eine berechtigte Kritik. Und Bungie hat inzwischen auch auf ihre Beschwerden reagiert.

So versuchte man via Twitter die gekränkten Titanen zu beruhigen. Man habe die Wünsche der Titanen verstanden und deswegen schon während der Entwicklung dafür gesorgt, dass der Strang-Titan, trotz seiner Hau-Drauf-Mentalität, auch neue Gameplay-Möglichkeiten bieten wird. Er soll sich also im Vergleich zu früheren Unterklassen in Lightfall ebenfalls “frisch” anfühlen.

Wirklich herausfinden können das Titanen aber erst am 28. Februar 2023, wenn das neue DLC Lightfall startet. Falls ihr dazu alle Inforamtionen wollt, findet ihr die in unserem Lightfall-Hub:

Was ist eure Meinung? Fühlt ihr euch mit eurem Titan ebenfalls durch Strang zu einer „Hau-Drauf-Klasse" degradiert? Oder spielt ihr euren Titan genau deswegen?