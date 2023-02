Destiny 2: Server Down für Hotfix 6.3.0.9 am 14.02. – Alle Zeiten und Infos

Destiny 2 erhält am Tag der Liebe einen Hotfix. Spieler können also heute, am 14. Februar für Update 6.3.0.9 auf der PS4, PS5, der Xbox One, Xbox Series X und auf dem PC offline gehen. Wir halten euch mit allen wichtigen Infos auf dem Laufenden.

Das müsst ihr heute wissen: Destiny 2 bereitet aktuell alles vor, damit der Start des neuen DLC reibungslos verlaufen kann. Ein paar Knackpunkte gibt es noch und so steht heute noch der routinemäßige Hotfix 6.3.0.9 an.

Hier werden hauptsächlich PvP-Probleme angegangen. Es haben sich jedoch auch ein paar kaputte Herausforderungen und Quests gefunden, die gefixt werden müssen. MeinMMO verrät euch daher, wann ihr nicht zocken könnt und welche To-Do-Liste Bungie noch hat. Die notwendige Downtime hierfür wird, wie immer, sehr kurz sein.

Falls ihr vielleicht während des Update warten müsst empfehlen wir euch einen Blick in den neuen Zielort des kommenden DLCs “Lightfalls”. In der Metropole warten Strangblattläuse und eine Art “Neo-Genesis-Zavala” auf euch:

Wartung am 14.02. – Alle Zeiten und Server-Down

Diese Zeiten sind heute wichtig: Bungies Update-Routine ist kurz und knackig. So wird die effektive Downtime auch heute nur 15 Minuten betragen (via twitter). Dabei sieht der angekündigte Zeitplan folgenden Ablauf vor:

Um 17:00 Uhr deutscher Zeit starten die Wartungsarbeiten im Hintergrund auf allen Plattformen.

Ab 17:45 Uhr gehen die Server offline und ihr werdet automatisch aus allen Aktivitäten gekickt.

Gegen 18:00 Uhr sollen die Server wieder online gehen und Update 6.3.0.9 wird für alle Plattformen ausgerollt. Nach dem Download könnt ihr euch wieder ins Spiel einloggen.

Die fortlaufende Hintergrund-Wartung endet dann offiziell um 19:00 Uhr, wenn alles glattgeht.

Wichtig: Auch wenn ihr das Update geladen habt und wieder im Spiel seid, kann es bis zum Ende der Wartungsarbeiten um 19:00 Uhr zu Verbindungsproblemen kommen. Ihr müsst vielleicht auch mit Warteschlangen beim Login rechnen.

Bedenkt außerdem, dass Drittanbieter-Anwendungen sowie die offizielle Gefährten-App vielleicht eine Weile nach dem Update nicht korrekt erreichbar sind.

Das ändert sich mit Hotfix 6.3.0.9 in Season 19

Das bringt der Hotfix heute: Bungie ist ein wenig in den Zurückhaltungsmodus gegangen. Ein paar Fehler werden wohl bis zum Start nicht mehr behoben.

Dazu gehört ein Fehler mit Immunobjekten im PvP, der dazu führen könnte, dass Barrikaden, Stasistürme, Leerenseelen und Gletschergranaten usw. unzerstörbar werden. Hierfür wird Bungie in Season 19 keinen Fix mehr bringen, sondern erst für Lightfall Tag 1 beheben. Die Botschaft an die Spieler über twitter lautet: “Macht ein wenig Zerstörung (im Spiel). Als Belohnung.”

MeinMMO zählt euch hier noch andere Probleme auf, die Bungie bereits bekannt sind und auch solche, auf die unsere Leser aufmerksam gemacht haben, die noch vor Lightfall gefixt werden könnten.

Visuelle Effekte des exotischen Symmetrie-Perks „Revolution“ bleiben für Hüter möglicherweise weiterhin sichtbar, selbst wenn die Waffe verstaut ist.

Der Schmelztiegel-Beutezug „Die Gunst der Stunde“ bringt keinen Fortschritt in der Dynamik-Kontrolle.

Die Anforderungen für den Abschluss der Saisonalen Herausforderung „Eis-Singularität“ der neunten Woche sind in der Beschreibung falsch angegeben. Spieler müssen Ziele mit Leere- oder Stasis-Effekten in Gambit-Matches besiegen, um in dieser Herausforderung weiterzukommen.

Namensänderungen von Spielern sind nicht unendlich über bungie.net anpassbar. Die Spieler warten hier immer noch auf die Option ihren Spielernamen wieder ändern zu können statt die Meldung “Du hast keine Namensänderungen zur Verfügung.” zu erhalten.

Aktuell kann es Probleme mit der Kompetitiv-Division Ausstiegsstrafe geben

Ein praktischer Support-Hinweis für euer PvP-Erlebnis: Es gibt einen Fehler, dass Spieler, die in der Kompetitiv-Division eine Ausstiegsstrafe erhalten, nach Ablauf ihrer Strafe nicht mehr in die Playlist einsteigen können. Dies kann behoben werden, indem die Charaktere getauscht und ein anderes Match in der Playlist gespielt wird.

Solltet ihr noch andere Probleme im Spiel feststellen, dann ist die Empfehlung, diese direkt über das offizielle Bungie-Help-Forum zu melden, um die Entwickler darauf aufmerksam zu machen. Alternativ könnt ihr uns einen Kommentar hinterlassen, wenn euch weitere Fehler im Spiel bekannt sind.

Patch Notes für Hotfix 6.3.0.9 in Destiny 2

Was steckt in den Patch Notes? Die umfassende Liste aller Änderungen zu Hotfix 6.3.0.9 veröffentlicht Bungie in Form von Patch Notes.

MeinMMO verlinkt euch in dieser Infobox die Patch Notes, sobald die verfügbar sind und aktualisiert diesen Artikel entsprechend. Schaut also einfach später wieder vorbei.

Wenn euch noch weitere Probleme im Spiel aufgefallen sind, die euer Spielerlebnis trüben, dann hinterlasst gerne einen Kommentar.