8 starke Waffen in Destiny 2, mit denen ihr eine Chance im neuen Day-One-Raid von Lightfall haben werdet

Auch in Destiny 2: Lightfall wird bald der Day-One-Raid „Wurzel der Albträume“ starten. Damit ihr top ausgerüstet seid haben wir für euch 8 Waffen aufgelistet, die ihr im Raid definitiv mitnehmen solltet.

Was startet der Raid? Der Raid “Wurzel der Albträume” startet am Freitag, dem 10. März um 18:00 Uhr und endet 48 Stunden später am Sonntag, dem 12. März um 18:00 Uhr. Da der Raid somit nicht mehr lange auf sich warten lässt, zeigen wir euch eine Empfehlung von Waffen, die ihr in eurem Run in erwähnt ziehen solltet.

8 Waffen, die im neuen Raid zu Lightfall wichtig sind

Der Fokus bestand darin, Waffen auszuwählen, die sich nach den größeren Sandbox-Änderungen von Bungie als sehr nützlich herausgestellt hatten. Folgende Exemplare bieten wir euch als Empfehlung an:

1. Izanagis Bürde – Exotisches Scharfschützengewehr

Izanagis Bürde

Warum diese Waffe? Die Izanagis Bürde gehört zu einer der beliebtesten und stärksten Waffen in Destiny 2, mit denen ihr in kürzester Zeit hohen Schaden anrichten könnt. Das ist jedoch seinem Katalysator zu verdanken, denn, wenn ihr ein volles Magazin konsumiert, entsteht ein Power-Geschoss in eurer Bürde, die für enormen Schaden sorgt. Die Waffe kann gernut mit einem Granaten- oder Raketenwerfer geführt werden.

Woher bekomme ich sie? Ihr bekommt die Waffe vom Denkmal der Verlorenen Lichter im Turm für eine kleine Materialpauschale.

2. Korrekturmaßnahme – Legendäres Maschinengewehr

Korrekturmaßnahme (Adept)

Warum diese Waffe? Die Korrekturmaßnahme ist eine sehr gute Wahl, nicht für DPS, sondern eher für den Add-Clear. Maschinengewehre teilen zurzeit hohen Schaden aus, dezimieren schnell kleinere Gegner und Majors und mit dem Leere-Element lassen Spieler Flüchtige Geschosse anwenden. Die Korrekturmaßnahme eignet sich mit seinen existierenden Perks deshalb hervorragend für diese Arbeit.

Woher bekomme ich sie? Das MG ist ein Zufallsdrop aus dem Raid “Gläserne Kammer” und lässt sich in der Konflux-, Templer- oder Atheon-Phase ergattern.

3. Dürresammler – Exotischer Granatwerfer

Der Dürrensammler

Warum diese Waffe? Der Dürresammler ist trotz seines Nerfs eine starke Option, wenn ihr Schaden über Zeit machen oder eure Gegner besser in Schach halten wollt. Durch seinen Katalysator lädt sich die Waffe selbst nach, wenn sie verstaut ist. Deshalb lohnt es sich bei der Dürresammler abwechselnd eine Fäule abzuschießen und dann mit einer schweren Waffe Schaden auszuüben, bis der Effekt neu auferlegt werden muss.

Woher bekomme ich sie? Der Granatenwerfer lässt sich im Denkmal der Verlorenen Lichter ergattern. Vorausgesetzt, ihr habt die nötigen Materialien.

4. Hitzkopf – Legendärer Raketenwerfer

Der Hitzkopf (Adept)

Warum diese Waffe? Der Hitzkopf ist ein sehr starker Legendärer Raketenwerfer. Gemeinsam mit den Perks “Zielsuch-Modul” und “Explosives Licht” sorgt ihr nicht nur für eine große Menge an Schaden, sondern auch dafür, dass eure Raketen nie ihr Ziel verlieren.

Woher bekomme ich sie? Normalerweise in Dämmerungen jedoch ist der Hitzkopf in Season 20 nicht in der Rotation mit dabei. Ihr könnt den Raketenwerfer auch nicht fokussiert mit Engrammen dekodieren.

5. Doppelschwänziger Fuchs – Exotischer Raketenwerfer

Doppelschwänziger Fuchs

Warum diese Waffe? Der Doppelschwänzige Fuchs bekam mit Lightfall einen Katalysator. “Dritter Schweif”sorgt dafür, dass ihr anstelle von zwei Raketen insgesamt drei Raketen verschießen könnt. Dieser Raketenwerfer kann also mit Katalysator jeden Champion betäuben, der vor eure Linse kommt.

Woher bekomme ich sie? Ihr bekommt die Exo zufällig aus exotischen Engrammen oder Xur.

6. Prospektor – Exotischer Granatwerfer

Die Prospektor

Warum diese Waffe? Die Prospektor ist tatsächlich eine starke Wahl, was DPS angeht. Aztecross, ein bekannter Waffentester und Streamer aus Destiny 2 (via youtube.com), hat für Lightfall einige Schießeisen unter die Lupe genommen, darunter das Gjallarhorn, der Doppelschwänzige Fuchs und sogar den Schweren Bogen Leviathan Hauch.

Das Ergebnis: Alle haben versagt und der Prospektor allein konnte beim Templer in einer Schadensphase ungefähr 768.000 Schaden austeilen. Mit einer guten Slug-Schrotflinte oder Sniper lässt sich also damit sicher viel Damage herausholen.

Woher bekomme ich sie? Ihr bekommt die Prospektor zufällig aus exotischen Engrammen oder Xur.

7. Vexcalibur – Exotische Glefe

Vexkalibur

Warum diese Waffe? Die Vexcalibur lässt sich in einer neuen Exo-Mission in der Europäischen Todeszone ergattern. Sie ist eine Glefe und sogar eine sehr gute, denn sie kann euer Team stark beschützen.

Wenn ihr mit Vexcalibur kommenden Schaden blockt, erhaltet ihr und eure Teammates in der Nähe nach und nach ein Leereschild. Das kann vor allem in brenzlichen Situationen nützlich sein, denn Leereschilde sind sehr widerstandsfähig.

Woher bekomme ich sie? Ihr bekommt die Exo aus der geheimen Mission “NODE.OVRD.AVALON”. Diese beginnt in der Europäischen Todeszone, Landezone Schlucht. Wenn ihr sie jedoch bereits freigeschaltet habt könnt ihr diese auch über die Karte starten.

8. Gjallarhorn – Exotischer Raketenwerfer

Gjallarhorn

Warum diese Waffe? Das Gjallarhorn ist eine sehr gute Support-Waffe, die weitere Raketenwerfer in euren Teams mit Rudelgeschossen ausstatten. Wenn ihr also mit Raketenwerfern in die DPS-Phase eines Bosses geht, dann sollten ein oder zwei Leute das Hörnchen mitnehmen.

Woher bekomme ich sie? Ihr bekommt den Raketenwerfer im Dungeon “Sog der Habsucht” und das durch eine Exo-Quest. Ihr benötigt jedoch das 30-Jahre-Jubiläums-Paket von Bungie, das separat gekauft werden muss.

Beachtet zu guter Letzt: Es gibt viele Waffen, die in einem guten Build und Team ihre wahre Stärke entfalten können. Die Hauptsache ist jedoch, dass ihr Spaß habt und selbst entscheidet, mit welchen Waffen ihr das beste herausholen könnt.

Habt ihr eigene Favoriten, die ihr in den Day-One-Raid mitnehmen werdet? Und mit welcher Klasse werdet ihr durchstartet? Lasst uns gern eure Meinungen in den Kommentaren da!

