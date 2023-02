Schaut euch das Video an, das viele Spieler für das beste Cinematic von Destiny 2 halten

Destiny 2 hat mit seinem neuesten Cinematic seine Weichen in eine Richtung gestellt, die endlich die Story nach 9 Jahren beenden soll. Wir zeigen euch das Video und erklären euch, warum dieser Moment so wichtig in Destiny ist.

Was ist im Cinematic passiert? Season 19 näherte sich dem Ende und wieder einmal haben Hüter auf einen Abschluss gewartet. Dieser Abschluss wurde in Form einer Mission und einem aller letzten Cinematic in Witch Queen gefeiert, doch dieses hat viele Hüter sprachlos gemacht.

Der Reisende hat sich nach 9 Jahren endlich von seinem Fleck bewegt und zeigt den Hütern endlich, dass es ernst wird.

Hier haben wir nochmal das Cinematic mit garantiertem Gänsehautmoment für euch hochgeladen:

Destiny 2 macht nach 9 Jahren endlich ernst

Warum wird es in Destiny 2 ernst? Der Reisende hatte seine Position über der letzten sicheren Stadt der Erde. Sein Anblick erfüllte die Hüter seit 9 Jahren mit Mut und Sicherheit für den Schutz der Menschheit einzustehen, denn die Dunkelheit drohte alles und jeden zu vernichten.

Nach dem Ende von Season 19 jedoch erhob sich die große Maschine in den Orbit in einen Hinterhalt von Eramis.

Eramis, eine Widersacherin aus dem DLC “Beyond Light” wollte mit der Hilfe von Rasputins Kriegssatelliten den Reisenden dann pulverisieren. Das Vorhaben wurde jedoch verhindert und nun steht der Reisende allein vor einer Armada der Pyramidenschiffe der Dunkelheit.

So ernst war die Lage noch nicht

Noch nie waren Licht und Dunkelheit so nah beieinander und der Konflikt wird sich in Lightfall nur weiter zuspitzen. Es wird ernst, denn Hüter, die das Franchise schon seit Jahren begleiten, werden bald erfahren, wie es zu Ende geht und ob ihre Lieblingscharaktere den Kampf gewinnen oder scheitern und vernichtet werden.

Alles hängt an einem seidenen Faden und es wirklich nicht abzusehen welche Seite schlussendlich gewinnen wird.

Wann kommt das “Ende” der Hauptstory? Lightfall ist das zweitletzte DLC, das sich um die Licht und Dunkelheits-Saga dreht. Diese erscheint am 28. Februar 2023, während danach noch das letzte DLC “The Final Shape” in 2024 erscheint und alles zu einem Ende bringen soll.

Wie fandet ihr das Ende von Season 19? Könnt ihr euch auch kaum vorstellen, welche Seite schlussendlich den Kampf gewinnen wird? Lasst uns gerne dazu einen Kommentar da!

Unsere Destiny-Autorin Britta hat auch eine starke Meinung zum Cinematic von Destiny 2:

