Nach 9 Jahren zeigt Bungie allen in Destiny 2 das, wovor sich jeder Hüter gefürchtet hat

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was glaubt ihr, hat der Reisende vorgehabt? War das ein selbstloser Akt mit beschützerischen Hintergründen oder wollte der Reisende tatsächlich erneut die Biege machen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren.

So oder so wird klar, dass die Saga zwischen Licht und Dunkelheit sein baldiges Ende finden wird. Der Reisende wird sich nicht noch einmal verstecken können. Der Zeuge hat ihn gestellt und wird nun alles daran setzten, dem Licht und allem, was nicht existieren sollte, den Gar auszumachen.

Das Ende von Season 19 ist vorbei und lässt viele Hüter mit heruntergelassener Kinnlade zurück. Warum das abschließende Finale in der letzten Season von Destiny 2 : Witch Queen nun so aussagekräftig war, zeigen wir euch hier auf MeinMMO.

