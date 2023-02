Destiny 2: Weekly Reset am 14.02. – Das Seraph-Seasonfinale beginnt

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Destiny 2: So kommt ihr 2023 schnell an Glanzstaub – Denn wer kein Echtgeld ausgeben will, muss farmen

Zu wenig Glanzstaub? So viele tolle Items, aber ihr habt jetzt schon Glanzstaub-Mangel? Dann schaut euch unsere Tipps an, wie ihr euer Glanzstaub-Budget verbessern könnt.

Danach sind alle Blicke der Hüter auf das neue DLC gerichtet. Es wird am 28. Februar starten und zeigen müssen, was Destiny 2 noch drauf hat. Wir von MeinMMO werden euch über alles auf dem Laufenden halten:

Heute brechen in Destiny 2 die letzten beiden Wochen der Season 19 an und das verspricht euch neuen Content. Die finale Story-Entwicklung vor dem Ende der “Saison der Seraphe” wird euch zu Lightfall führen. Wir sind gespannt und verraten, was diese Woche im Loot-Shooter alles los ist.

