Destiny 2: 10 Dinge, die ihr im ViDoc zu Lightfall übersehen habt

Bei Destiny 2 wurde gestern das neue ViDoc vorgestellt. Eine Dokumentation, die den Spielern weitere Details über das neue DLC gezeigt hat. Wir haben uns das ViDoc für euch noch mal ganz genau angesehen und verraten 10 Dinge, die ihr vielleicht übersehen habt.

Um dieses Video geht es: Zu jeder Erweiterung die Bungie für Destiny 2 veröffentlicht, gibt es auch eine Videodokumentation, kurz ViDoc.

In Bungies Lightfall-ViDoc ging man ausführlich auf die Features kommender Inhalte ein

Man gab den Spielern einen genaueren Einblick in die kreativen Entwicklungsprozesse

Obendrauf war darin auch einiges an Gameplay-Material zu sehen

MeinMMO hat bereits alle wichtigen Infos aus dem Video im Live-Ticker für euch zusammengefasst.

Einige Dinge waren sehr offensichtlich, wie der merkwürdig, aussehende Helm des Titans. Aber weil es an anderen Stellen sehr schnell geht, gibt es dennoch weitere kleine Hinweise, die manchem Betrachter auf den ersten Blick vielleicht entgangen sind. Deswegen haben wir für euch noch einmal ganz genau hingeschaut und 10 besonders interessante Details in diesem Artikel aufgelistet.

1. Unbekanntes Exo für den Titan

Dieser Helm könnte jedem ins Auge gefallen sein

Um welches Exo geht es? Dieser Helm war in Bungies ViDoc nicht zu übersehen, denn man zoomte sehr nah heran. Im Vergleich zur saisonalen Rüstung sticht er prägnant hervor. Und was noch viel wichtiger ist: Es ist kein Exotic, dass Destiny 2 bereits angekündigt hat.

Diese Exotics wurden bislang für Destiny 2: Lightfall offiziell angekündigt:

Destiny 2 Lightfall: Exotics – Alle Waffen & Rüstungen

Wer genau hinsieht erkennt auch, dass auf dem Helm das Logo von Clovis Bray zu sehen ist. Zur Funktion oder den Eigenschaften des Exotics kann man aber noch nichts sagen. Auch nicht, wo man es bekommt oder wie man es sich in Lightfall verdienen kann.

2. Exotischer Stasis-Bogen

Bleiben wir gleich bei dieser Einstellung im ViDoc. Denn neben dem Helm des Titans ist auch seine Waffe einen genaueren Blick wert.

Um welche Waffe geht es? Der Titan hält in der Einstellung einen riesigen, neue Bogen. Wir gehen aufgrund des Pfeils davon aus, dass es sich um einen Stasis-Bogen handelt.

Zusätzlich könnte Bungie im ViDoc ganz subtil auch bereits den Namen des guten Stücks verraten haben und das es auch sicher eine exotische Waffe ist. Hierfür musstet ihr bei den Aufgaben für die Hüterränge einfach nur ganz genau hinschauen. Dort ist zu lesen, dass man mit dem exotischen Bogen “Verglas Curve” Feinde töten soll.

Der exotische Bogen trägt den englischen Namen “Verglas Curve”

Vielleicht das Season-Exo? Wir denken, bei diesem Exo-Bogen könnte es sich wahrscheinlich um genau den Bogen handeln, den man im ViDoc sehen konnte. Damit ist der Stasis-Bogen ein heißer Favorit auf die Rolle des saisonalen Exotic aus dem Seasonpass der Season 20.

Hier könnte es sogar sein, dass Exo-Helm und -Bogen irgendwie zusammenpassen, so wie das Warlock Exotic “Nekrotischer Griff” zur Exo-Waffe “Dorn”.

3. Legendäres Solar-Schwert aus Season 20

Neues Schwert aus Season 20 erinnert Hüter stark an ein bekanntes Dungeon-Schwert

Um welche Waffe handelt es sich? Bei der Einstellung zu Season 20 sind Hüter zu sehen, die auf ein neues Gebäude in der Europäischen Todeszone blicken. Wer hier genau hinsieht, erkennt in dieser Szene das vermeintlich neue Schwert auf dem Rücken des Jägers.

Diese Lightfall-Neuauflage scheint jedoch ein Reskin einer bekannten Dungeon-Waffe, dem Schwert „Held der Zeitalter“, zu sein, die mit dem 30-Jahre-Bungie-DLC ins Spiel kam.

Reskin-Schwert mit starkem Perk: Später sieht man auch im Mod-System, dass dieses Schwert mit dem Perk “Weißglühend” droppen kann. Spieler sollten also stark davon ausgehen können, dass es sich damit um ein legendäres Solar-Schwert handelt.

4. Osiris zurück im alten Job

Trials in Lightfall wieder mit Osiris?

Wo ist Orisis da zu sehen? Fast wäre dieses kleine Detail untergegangen. Denn in der Szene steht Osiris sehr versteckt inmitten von Krimskrams links hinter dem Titan in der Mitte. Die Landeszene aus dem ViDoc sieht aus wie neue “Prüfungen von Osiris”. Im Hintergrund sind zudem typische Trials-Symbole und die passende Umgebung zu erkennen.

Steht also bald ein Jobwechsel bevor? Normalerweise ist der 14. Heilige der Ansprechpartner für die Hüter bei den Trials. Aber wir wissen auch, dass er dies nur temporär für Osiris übernommen hat, quasi sein Ersatz war. Diese Szene könnte also darauf hindeuten, dass Orisis wieder seinen alten Posten übernimmt und in Lightfall seine lichtlosen Tage lieber in Sicherheit als NPC bei seinen PvP-Prüfungen genießt.

5. Quäler sind Streitktäfte des Zeugen

Quäler entziehen Hütern das Licht

Wer oder was sind die Quäler? In Lightfall sollen Quäler die furchteinflößendste Einheit im Spiel sein. Sie können einen Hüter mit ihrer riesen Sense packen, heranziehen und dann kurzen Prozess machen. Bungie nennt das “Dunkle Ernte”. Allerdings ist ihre Herkunft mysteriös.

Wir haben deswegen genauer hingeschaut und glauben, dass die Quäler dem Zeugen zuzuordnen sind.

Quäler nutzen die Leere und manipulieren Energien der Leere.

Sie tragen außerdem die Symbole des Zeugen

Zudem lassen sie sich derzeit auch keiner bekannten Rasse aus Destiny 2 zuordnen. Gut möglich, dass sie vielleicht der ominösen “Schleier”-Rasse angehören. Wir hoffen jedenfalls Lightfall wird mehr über sie offenbaren und das sie genauso herausfordernd wie Champions sind.

6. Wolkenläufer sind riesige Aluminum-Kerle

Kommen wir nun von den riesigen Quäler zu den nächsten großen Typen in Lightfall, die euch bei einem Besuch in Neomuna begegnen werden – den Wolkenläufern.

Nimbus und Rohan, die beiden Wolkenläufer aus Neomuna

In Lightfall lernen die Hüter 2 Beschützer von Neomuna kennen:

Rohan ist der grantige, alte Wolkenläufer-Veteran, der zu alt für all das ist

Nimbus ist der junge wilde Wolkenläufer und noch in Ausbildung bei Rohan. Er ist ungestüm und lebenslustig, ein wenig selbstgefällig, aber sehr selbstbewusst, was die eigenen Fähigkeiten anbelangt.

So riesengroß sind Wolkenläufer: In einigen Szenen sieht man die Wolkenläufer im Kampf gegen einen Quäler und auch gegen Kabale. Der Destiny-Redaktion von MeinMMO ist dabei sofort aufgefallen, wie riesig diese Typen eigentlich sind.

Die “Quäler” sind schon sehr große Gegner und im Vergleich zu einem Hüter wirken sie riesig. Doch auch Wolkenläufer sind offensichtlich nicht viel kleiner. Ein Hüter wird also in Lightfall neben ihnen verdammt mickrig aussehen.

Sonst sieht man keine Bevölkerung: Bis auf diese beiden Wolkenläufer ist Neomuna übrigens verdammt ruhig. In keiner Szene sind andere Curruli zu sehen, die vielleicht noch in der Stadt leben. Das wirft natürlich die Frage auf: “Wo sind die ganzen Bewohner von Neomuna?” Verstecken sie sich nur? Oder sind sie vielleicht gar nicht mehr da?

7. In Neomuna ist unten und oben einiges los

Die neue Lightfall-Location Neomuna

Das hat Neomuna zu bieten: Im ViDoc konnte man die Stadt Neomuna in voller Pracht sehen. Sie hat nicht nur Straßen, die perfekt für ein Sparrow-Rennen sind. Ihre Fläche ist auch riesig. Denn es spielt sich nicht mehr alles nur auf dem Boden oder unterirdisch ab. In Neomuna geht es hoch hinaus und so wie es aussieht, kann nur der Himmel die Hüter auf ihrem Weg nach oben noch stoppen.

Die Wolkenkratzer von Neomuna können mit dem neuen Greifhaken vollständig erklommen werden

Hüter können sich an allen Objekten festhalten – an Feinden, Schiffen, Panzern und Sparrows und mit ihnen herumfliegen oder sich davon ziehen lassen. Eigene Teammates eingeschlossen.

Auch auf den Dächern von Neomuna gehts rund. Dort gibt es anscheinend ein neues öffentliches Event, dass man vielleicht im ViDoc bereits sehen konnte.

Zudem konnten wir im ViDoc Hologramme ausmachen, die wie neuen Patrouillen-Marker aussehen

Mit dem Greifhaken ist man extrem mobil Auch Drescher sind nicht sicher Das könnte eine neue Patrouille sein Hier geht es auf einem Dach in Neomuna heiß her -Könnte ein neues Öffentliches Event sein

8. Neue, noch unbekannte Rüstungen

Die offiziellen Lightfall-Rüstungen kennt man inzwischen. Sie sind auf jeder Vorschau von Bungie zu sehen. Etwas subtiler versteckt waren dagegen diese Rüstung hier:

Eine weitere neue Rüstung aus Lightfall

Welche Rüstungen sind hier zu sehen? Während der Jäger noch die klassische Lightfall-Rüstung trägt sind die anderen Charaktere in noch unbekannte Gewänder gehüllt.

Einige Hüter vermuteten, wegen des Symbols im Hintegrund, dass es sich hierbei um die neuen Raid-Rüstungen handelt. Wir denken jedoch, die prestigereiche Rüstung würde Bungie sicher nicht in einem ViDoc offenbaren. Von daher glauben wir, dass ihr hier vielmehr einen ersten Blick auf die Rüstungs-Ornamente der Season 20 erhascht habt.

9. Grandiose Kunst offenbart Wolkenläufer-Geschichte

In Neomuna erwartet die Hüter viel Kultur in Form von prachtvoller Kunst

Versteckte Botschaften in Bildern: Unser vorletzter Punkt dreht sich um die besondere Kunst aus Neomuna. Im ViDoc betont Bungie das Besondere an der Gestaltung der Stadt. Und so erwähnt man nicht nur die Farbe, das grafische Design und die Leuchtkraft. Die Designer machen auch explizit darauf aufmerksam, dass in der Kunst einige Mysterien versteckt sein könnten.

Die Hüter sollten sich daher bei ihrem Rundgang durch Neomuna ruhig etwas Zeit nehmen, um die Kunst dort zu analysieren. Es ist gut möglich, dass sie weitere Story-Elemente vermittelt oder auf noch unbekannte Details aufmerksam machen.

10. Neuer Raid oder 6-Spieler-Aktivität

Um welche Lightfall-Aktivität handelt es sich hier?

Einer der letzten Einstellungen im ViDoc zeigt 6 Hüter im Landeanflug. Diese Konstellation kommt meistens dann vor, wenn es sich um größere Aktivitäten handelt. Demnach könnte euch Bungie mit dieser Szene zwei mögliche Optionen offenbart haben.

Option 1: Es handelt sich tatsächlich um den Einstieg in den neuen Lightfall-Raid

Option 2: Es handelt sich um das Intro zur neuen saisonalen Aktivität in Neomuna

Solltet ihr das komplette ViDoc verpasst haben, könnt ihr es euch noch einmal in voller Länge auf Bungies offiziellem YouTube Kanal ansehen. Unser ViDoc-Live-Ticker enthält zudem noch ein paar mehr Infos.

Was sagt ihr zu unserer Liste? Konnten wir euch mit ein paar Infos zum ViDoc noch überraschen oder hattet ihr alles bereits selbst entdeckt? Und vielleicht verratet ihr uns in den Kommentaren auch gleich noch, was euch am meisten zugesagt beziehungsweise am besten gefallen hat.

