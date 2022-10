Bald feiert das bekannte Sammelkartenspiel Magic: The Gathering sein 30-jähriges Jubiläum. Wizards of the Coast bringt zu diesem Anlass eine Sonderedition heraus. Jedoch sind viele Fans des Franchise empört, denn: Für 60 Karten muss man rund 1.000 € ausgeben – ihrer Meinung nach sei der Preis viel zu hoch.

1993 brachte Wizards of the Coast das Sammelkartenspiel Magic: The Gathering heraus. Inzwischen kann es neben der Tabletop-Version auch als digitales Spiel gezockt werden und erfreut sich großer Beliebtheit weltweit.

Anlässlich des baldigen 30-jährigen Jubiläums kündigten die Herausgeber des Spiels ein besonderes Produkt an, die: „Magic: The Gathering 30th Anniversary Edition“. Für 60 zufällige Karten aus der Sonderedition müssen die Spieler jedoch rund 1.000 € ausgeben; das ist vielen Fans zu teuer. Entsprechend negativ waren die Reaktionen aus der Community.

„Für 1.000 Dollar kann ich einen sehr guten Drucker kaufen“

Was sagt die Magic-Community zur Sonderedition? Auf reddit beschweren sich viele User über den hohen Preis der Karten. Sandman1278 meint: „Ich dachte, sie [die Edition] sei gut. Dann nannten sie den 999 Dollar Preis, sheesh.“

Auch unter einem Twitter-Post des offiziellen Kanals von Magic: The Gathering zum 30-jährigem Jubiläum regnet es negative Kommentare der Community. @The_Milkmann meint: „1.000 Dollar für Proxys sind absolut lächerlich“ und @Starlight_Witch fragt: „Warum ist es teurer, Proxys herzustellen als legale Karten?“

Sogenannte Proxy-Karten repräsentieren lediglich „echte“ Magic-Karten. Der Begriff wird etwa auch für selbst hergestellte Kopien verwendet. Sie sind nicht bei Turnieren erlaubt und haben daher eher einen Sammlerwert, statt einen tatsächlichen Nutzen bei kompetitiven Matches.

In erster Linie scheint die Community der sehr hohe Preis für Proxys zu stören. Denn statt der originalen bekannten Magic-Karten, wie beispielsweise der legendäre „Black Lotus“, handelt es sich bei dem Set um in Turnieren nicht-zugelassene Retro-Karten. Für Hardcore-Fans sind sie damit nahezu nutzlos.

So sehen Vorder- und Rückseite vom „Black Lotus“ der Sonderedition aus

Einige User scherzen auch damit, dass sie für 1.000 € statt der Karten auch einfach einen sehr guten Drucker kaufen könnten, um ihre eigenen Proxys herzustellen.

Wie sieht die Sonderedition aus? Jede Box beinhaltet 4 Packs mit jeweils 15 zufälligen Karten aus der 30th Anniversary Edition. Die Karten enthalten alte Artworks, welche nun in Kombination mit einem modernen Design neu aufgelegt wurden.

In der Galerie von Magic: The Gathering könnt ihr euch alle Karten der Sonderedition ansehen.

Wann startet der Verkauf der Sonderedition? Ab dem 28. November 2022 wird die „Magic: The Gathering 30th Anniversary Edition“ auf der Webseite 30thEdition.wizards.com verkauft. Käufer aus Nordamerika erhalten die Karten voraussichtlich noch in diesem Jahr, während sich Besteller aus anderen Regionen wahrscheinlich bis Anfang 2023 gedulden müssen.

Was sagt ihr zum Preis der „Magic: The Gathering 30th Anniversary Edition“? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

