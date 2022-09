Sammelkartenspiel trifft Space Marines – Die Warhammer-Decks von Magic: The Gathering im Livestream

Mit der Welt von Warhammer 40.000 wagt sich Magic: The Gathering zum ersten Mal an markenübergreifende Commander-Decks – die wir im “Magic Nights”-Revival ausprobieren wollen!

Auch wenn das älteste Sammelkartenspiel der Welt, Magic: The Gathering, dutzende Welten in seinem Multiversum kennt, mit den Universen anderer Marken haben sich die Planeswalker und ihre Decks noch nie auseinandersetzen müssen. Das ändert sich nun mit Universes Beyond, dem Franchise-übergreifenden neuen Projekt der Magic-Macher.

Für Spieler des Multiplayer-Formats »Commander« gibt’s jetzt eine frische Lieferung: vier neue Decks aus dem Universum von Warhammer 40.000 sind ab dem 7. Oktober verfügbar. Das menschliche Imperium, die dämonischen Mächte des Chaos, die uralten Roboter-Legionen der Necron sowie der gefräßige Tyranidenschwarm samt menschlicher Kultisten.

Magic Nights kehrt zurück: Die vier Commander-Decks im Livestream

Damit alle, die sich für die Decks interessieren, aber auch diejenigen unter euch, die einfach nur Intrigen und Verzweiflungstaten erleben wollen, einen Einblick in den Sprung ins Warhammer-Universum bekommen, beleben wir am 6. Oktober unser altes Twitch-Format Magic Nights wieder!Auf MAX – Monsters & Explosions und dem Twitch-Kanal von Maurice treten diese vier »Freunde« gegeneinander an:

Maurice spielt »The Ruinous Powers« (Chaos)

Marco von Nerdkultur spielt »Necron Dynasties« (Necron)

Leya von MeinMMO spielt »Forces of the Imperium« (Imperium)

Jochen spielt »Tyranid Swarm« (Tyraniden)

Wer am Ende als alleiniger Sieger auf den zerbrochenen Körpern der anderen Thront, seht ihr am 6. Oktober ab 20 Uhr auf Twitch, bei MAX und Maurice!

Was ist Commander?

Hinter dem Namen »Commander« verbirgt sich das Multiplayer-Format von Magic: The Gathering. Jeder Spieler startet mit 40 statt 20 Leben und baut sein Deck aus 100 einzigartigen Karten – mit Ausnahme von Ländern – um den namensgebenden Commander herum. Das ist eine legendäre Kreatur, die mit ihren Fähigkeiten (höchstwahrscheinlich) den Spielstil und mit ihren abgebildeten Farben die spielbaren anderen Karten des Decks bestimmt.

Die neuen Warhammer-Decks kommen mit ihren eigenen, ganz neuen Karten aus der Warhammer-Welt sowie Reprints bereits existierender Karten, die grafisch allesamt im Stil der Vorlage neu gestaltet wurden.