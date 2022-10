Magic: The Gathering – Für diese 60 Karten müsst ihr 1000 € zahlen

Das bekannte Sammelkartenspiel Magic: The Gathering feiert bald einen großen Geburtstag. Anlässlich des 30. Jubiläums gibt es bald eine Sonderedition, welche 60 Karten umfasst und rund 1000 € kostet. Die Edition soll mit Retro-Artwork für Nostalgie bei den Fans sorgen.

Magic: The Gathering ist eines der bekanntesten Sammelkartenspiele überhaupt. 1993 kam es unter den Herausgebern Wizards of the Coast heraus. Es wird sowohl als Tabletop-Game als auch digital gezockt.

Wizards of the Coast bringt nun die „Magic: The Gathering 30th Anniversary Edition“ heraus, um den damaligen Launch des Spiels angemessen zu feiern. Ein Display der besonderen Edition umfasst dabei 60 Karten und soll $999, umgerechnet rund 1000 € kosten.

Wie sieht die Edition aus? In jeder Box befinden sich 4 Packs mit jeweils 15 zufälligen Karten aus der 30th Anniversary Edition.

Jedoch sind sie nicht bei Turnieren zugelassen. Damit handelt es sich bei den Karten vor allem um Sammlerstücke für Fans, welche die alten Artworks der Karten feiern. Unter den neu interpretierten Designs befinden sich auch einige bekannte Karten des Franchises, wie beispielsweise die „Power Nine“.

Die „Power Nine“ sind neun seltene Karten, die als einige der stärksten Karten überhaupt in Magic: The Gathering gelten.

„Black Lotus“ ist eine bekannte Karte der „Power Nine“

Als Beschreibung steht dabei auf der Webseite: „Jedes Display der 30th Anniversary Edition enthält vier Päckchen mit purer Nostalgie, die in einem modernen Kontext neu interpretiert wurden. Jedes Pack enthält 15 Karten, 13 Karten im modernen Rahmen – eine Rare, 3 Uncommons, 7 Commons und 2 Basic Lands – sowie ein Basic Land im Retro-Rahmen, eine zusätzliche Retro-Rahmen-Karte und ein Token“ via magic.wizards.com.

In der Galerie von Wizards of the Coast könnt ihr euch alle enthaltenen Karten der Edition ansehen.

Wann und wo gibt es die Karten? Der Verkauf startet am 28. November 2022 über die Webseite 30thEdition.wizards.com. Bestellungen aus Nordamerika sollen noch dieses Jahr bei den Besitzern ankommen. Käufer aus anderen Regionen werden ihre Produkte voraussichtlich Anfang des Jahres 2023 erhalten.

Was haltet ihr von der „Magic: The Gathering 30th Anniversary Edition“? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Wenn ihr auf der Suche nach einem guten Online-Kartenspiel seid, dann haben wir hier 5 Alternativen für Hearthstone für euch.