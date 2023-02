Das Spiel des Jahres 2022 kündigt 1. Story-DLC an – „War nie so aufgeregt, noch mehr zu sterben“

Es ist offiziell: Elden Ring, das Spiel des Jahres 2022, bekommt seine erste Story-Expansion! Das ist dazu bisher bekannt.

Um welches Spiel geht es? Elden Ring war das Spiel 2022. Der vor ziemlich genau einem Jahr veröffentliche Erfolgstitel von FromSoftware begeisterte die Gaming-Welt und wurde im Dezember 2022 bei den Game Awards 2022 zum “Spiel des Jahres” gekürt.

Was ist das für ein DLC? Am 28. Februar 2023 gaben die Entwickler via Twitter bekannt, dass eine Story-Expansion für Elden Ring in Arbeit sei. Diese trägt den Namen “Shadow of the Erdtree” (deutsch: Schatten des Erdbaumes) und wird die Geschichte des Spiels weitererzählen.

Erhebt euch, Befleckte, und lasst uns gemeinsam einen neuen Weg beschreiten.

Eine kommende Erweiterung für Elden Ring, ‘Shadow of the Erdtree’, befindet sich derzeit in Entwicklung.

Wir hoffen, ihr freut euch auf neue Abenteuer in den Zwischenlanden. Elden Ring via Twitter

Wann erscheint Schatten des Erdbaumes? Ein Veröffentlichungsdatum zu dem „Elden Ring“-DLC Schatten des Erdbaumes ist aktuell noch nicht bekannt.

Wie reagieren die Spieler? Die ersten Reaktionen auf Twitter sind extrem positiv, wie bei dem Spiel des Jahres zu erwarten war. Der Nutzer “TheScreenTeam” schreibt beispielsweise „War noch nie so aufgeregt, noch mehr zu sterben (via Twitter)“. Damit spielt er auf den genretypischen hohen Schwierigkeitsgrad des Spiels an.

Aber auch zahlreiche andere Spieler drücken ihre Vorfreude aus. Viele mit Memes, andere mit einigen Worten:

YourNarrator via Twitter: „Das ist mit Leichtigkeit mein Lieblingsspiel in der gesamten Soul-Serie geworden! Ich kann es nicht erwarten, zu sehen, was die Erweiterung auf Lager hat! Danke Elden Ring“

jillcrofts via Twitter: „Ich schreie, ich werd irre, ich bin so aufgeregt!“

OneSeventyOne via Twitter: „Ich war in meiner Uni, bin zu meiner Klasse gegangen und habe geschrien, als ich diese Nachricht gesehen habe! Sie verkünden es wirklich so aus dem Nichts.“

Grinder990 via Twitter: „Yes, endlich! Mir egal wann, aber es wird episch!“

Knapp 1,5 Stunden nach der Bekanntgabe hat die Mitteilung bereits über 89.000 „Gefällt mir“-Angaben, über 27.500 Retweets und wurde bereits 2,9 Millionen mal angezeigt (Stand 10:30 Uhr).

Was ist der Erdbaum? Der Erdbaum ist der große, goldene Baum in der Welt von Elden Ring, den garantiert jeder Spieler schon mal gesehen hat. Er ist durch den Eldenring gewachsen und seine goldenen Blätter gaben den Leuten ihre Gnade – eine Art Segen. Wer seine Gnade verloren hat, ist ein sogenannter “Befleckter”.

Der Erdbaum spielt demnach eine entscheidende Rolle in der Geschichte von Elden Ring und ist fester Bestandteil der Lore.

Wer vor der Veröffentlichung der Expansion nochmal in die Lore von Elden Ring reinschauen möchte, ohne das ganze Spiel erneut zu spielen, der findet hier einige grundlegende Infos:

