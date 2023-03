Die teuerste Magic-Karte steigert weiter ihren Wert und kostet jetzt 540.000 Dollar

Wir erklären euch in einem kurzen Video 5 tägliche Aufgaben, um möglichst wenig Echtgeld in Genshin Impact zu verwenden.

Zur Anwendung kommt ein echter Black Lotus indes nur selten. Er ist in so gut wie jedem offiziellen Turnier-Format gesperrt, weil er einfach zu stark ist. Es handelt sich dabei um eine Sammelkarte im wahrsten Sinn.

Auch die Spielstärke der Karte spielt dabei eine Rolle. Der Black Lotus erlaubt etwa eine Taktik, um in der ersten Runde den Gegner zu erledigen ( via cardmarket.com ). Der Lotus kostet kein Mana, gibt aber 3 universelle Mana, wenn er geopfert wird.

Was macht die Karte so wertvoll? Der Black Lotus ist schon allein ziemlich wertvoll und begehrt. Daran konnte offenbar auch eine Neuauflage mit der „Magic: The Gathering 30th Anniversary Edition“ nichts ändern.

