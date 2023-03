Eine neue Karte bei Magic: The Gathering wird nur ein einziges Mal gedruckt – Wird für immer ein Einzelstück sein

Magic: The Gathering hat eine Erweiterung zu „Der Herr der Ringe“ herausgebracht und eine besondere Karte wird nur ein einziges Mal geduckt.

Das beliebte Sammelkartenspiel „Magic: The Gathering“ (MTG) hat eine neue Erweiterung vorgestellt. Die Sonderedition enthält Karten, die auf dem LOTR-Universum beruhen und nennt sich „Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde“.

Eine der Karten ist dabei so besonders, dass sie nur ein einziges Mal geduckt wird.

Was ist das für eine Karte? „Eine Karte, sie zu knechten“, heißt es auf der Website des Spiels. LOTR-Kenner werden jetzt schon erahnen, dass es sich bei der besonderen Karte nur um den einen Ring handeln kann.

Der Ring erscheint in einer besonderen Ausgabe als Foilkarte und trägt den Namen „The 1 of 1 Ring“. Dazu erhält er die passende Seriennummer 001 von 001. Außerdem ist die Karte ohne einen Rand illustriert, was sie ebenfalls von den anderen LOTR-Karten unterscheidet.

Als besonderes Detail ist zudem der Text auf der Karte nicht auf Deutsch oder Englisch, sondern in der „schwarzen Sprache Saurons“ und verwendet dementsprechend Tengwar-Schriftzeichen.

Wie könnt ihr die Karte bekommen? Die Karte wird nur ein einziges Mal gedruckt und ist nur in einem einzigen englischsprachigen „Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde“-Sammler-Booster zu finden (via magic.wizards.com).

Welche LOTR-Karten gibt es sonst noch? Neben dem einen Ring erhält die LOTR-Erweiterung von MTG einige bekannte Charaktere aus dem Universum des beliebten Franchise. Hier seht ihr eine Übersicht:

Frodo, Saurons Untergang

Samweis der Beherzte

Gollum, beharrlicher Ränkeschmied

Gandalf der Graue

Tom Bombadil

Außerdem gibt es legendäre Orte wie den Schicksalberg, das Auenland und die Brücke von Khazad-dûm sowie eine Karte zu einer ikonischen Szene: „Du kannst nicht vorbei“ (englisch: You shall not pass).

Was ist Magic: The Gathering? Bei Magic: The Gathering handelt es sich um ein Sammelkartenspiel, das 1993 von Richard Garfield erschaffen wurde. Das Spiel richtet sich Fantasy- und Rollenspiel-Fans und wird von Wizards of the Coast verlegt.

Zum 30. Jubiläum des Sammelkartenspiels erhielt Magic: The Gathering eine Sonderedition, die 60 Karten beinhaltet und knapp 1.000 Euro kostet.

Magic: The Gathering – Für diese 60 Karten müsst ihr 1000 € zahlen