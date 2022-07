YouTuber reist für teuerste Pokémon-Karte um die halbe Welt – Kostet ihn 5,2 Millionen Euro

Der kontroverse YouTuber Logan Paul erzählte von der verrückten Geschichte, wie er zu der teuersten Pokémon-Karte der Welt kam – die Illustrator.

Wer ist der YouTuber? Logan Paul gerät wegen seiner Aktionen immer wieder in die Kritik. So hat er beispielsweise 15 GameBoy Color in Harz gegossen und zog damit eine Hasswelle auf sich. Trotzdem gibt es immer noch massig Zuschauer, die ihn für seinen Aktionen feiern. Derzeit verzeichnet er 23,5 Millionen Abos auf YouTube und gehört damit zu den ganz Großen.

Als die Preise für Pokémon-Karten in die Höhe stiegen und das Interesse wuchs, gab sich auch Logan Paul der Leidenschaft hin. So kaufte er bereits angeblich welche für 3 Millionen Euro und wurde betrogen, da in der Box am Ende G.I.Joe-Booster-Packs waren.

Während eines Auftritts bei „WrestleMania“ der WWE trug der YouTuber die Illustrator-Karte als Halskette und erlangte damit ordentlich Aufsehen. Nun schilderte er, wie er an die teuerste Pokémon-Karte der Welt kam.

Wie kam Logan Paul zur Pokémon-Illustrator-Karte?

In seinem YouTube-Video erzählte der er, dass er zunächst nach der teuersten Pokémon-Karte weltweit suchte und stieß auf die Illustrator-Karte. Die musste er unbedingt haben.

Durch Kontakte stieß er auf eine Person in Dubai, die diese Karte in perfekter Verfassung besaß und knapp 4 Millionen Euro für sie haben wollte. Nachdem Logan Paul ihm wirklich diesen Preis geboten hatte, entschied sich der Verkäufer die Pokémon-Karte doch zu behalten. Ein Rückschlag für den YouTuber, der nach der wahrscheinlich seltensten Karte lechzte.

Das ganze ging ihm nicht aus dem Kopf und 4 Monate später baute er den Kontakt zum Besitzer erneut auf. Dieses Mal sahen die Verhandlungen aber anders aus:

Entweder muss Paul fast 6 Millionen Euro für die perfekte Illustrator-Karte zahlen

Oder er findet eine Illustrator-Karte, die in einem fast perfekten Zustand ist, übergibt sie dem Händler und zahlt im Tausch „nur noch“ knapp 4 Millionen Euro für die tadellose Karte.

Was bedeutet tadelloser Zustand? Sammelkarten kann man zum bewerten zu Sammelkarten kann man zum bewerten zu Professional Sports Authenticator (PSA) schicken. Diese ranken eine Karte von 1 bis 10, wobei 10 der perfekte Score ist und damit den Wert der Karte unglaublich steigert. Der Händler von Logan Paul wollte also eine Illustrator-Karte mit dem Score von 9, während seine Karte eine 10 war.

Nach kurzer Zeit und mithilfe eines Pokémon-Karten-Experten fand er eine Illustrator-Karte in PSA 9 und musste umgerechnet 1,24 Millionen Euro für sie bezahlen. Logan Paul flog für die Transaktion nach Italien.

Danach ging es nach Dubai, um den Händler zu treffen, der ihm die Illustrator-Karte PSA 10 überreichen sollte. Er selbst wollte allerdings anonym bleiben, jedoch mit deiner Sammlung prahlen, die knapp 15 Millionen Euro wert sei.

Weiterhin strich sich Logan Paul mit dem Deal den offiziellen Weltrekord der höchsten Transaktion im Bereich Pokémon-Karten ein.

Was macht die Karte noch so besonders?

Nicht nur der Score von 10 macht die Pokémon-Karte so überaus selten und wertvoll, sondern auch generell gibt es sie nicht häufig. Denn die Karten wurden nur einmalig, im Jahre 1998, an die Gewinner eines Zeichenwettbewerbs des CoroCoro-Magazines herausgegeben. 41 Karten sollen wohl im Umlauf sein, während nur 24 jemals bei PSA landeten (via psacard.com).

5 Stück erreichten eine Wertung von 8

8 Stück eine Wertung von 9

und nur eine einzige, die im Besitz von Logan Paul, besitzt eine Wertung von 10

Ob noch mehr Zehner und Neuner dort draußen in einer Schublade liegen, ist nicht bekannt. Allerdings kennt jeder Pokémon-Sammler diese Karte und viele träumen allein davon, sie überhaupt nur einmal zu sehen.

