Kontroverser YouTuber investiert in Krypto, verliert über 500.000 Dollar – Bis jetzt

Der YouTuber Logan Paul macht immer wieder auf sich aufmerksam. Er zählt zu den kontroversesten Personen im Internet und springt bei allen möglichen Trends auf, zuletzt Kryptowährungen. Hier hat er nun dicke Verluste gemacht, findet die aber gar nicht so schlimm.

Wer ist der YouTuber? Logan Paul ist einer der größten YouTuber der Welt. In seinen Videos setzt er oft skurrile Ideen um und macht so von sich reden. Er goss etwa 15 GameBoy Color in Harz, wodurch er ziemlich großen Hass auf sich zog.

Mit seinen Ideen eckt er immer wieder an. Einige feiern ihn für das, was er tut, andere kritisieren ihn stark. Es ist mittlerweile eine Art Kult oder Glaubensfrage, ob man Logan Paul lieben oder hassen soll.

Seine neuste Idee ist ein Marktplatz, bei dem man nichts wirklich kauft oder verkauft. Außerdem ist der YouTuber stark in Kryptowährungen involviert, in welche er in der vergangenen Zeit Geld investiert hat.

Wie er in einem neuen Video verrät, machte er jedoch dicke Verluste damit:

„Keine gute Zeit, um dabei zu sein“

Das sagt Logan Paul: Paul spricht über den Crash von Kryptowährungen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, habe der gesamte Markt an Kryptowährungen seit November 2021 etwa 50 % an Wert verloren. Allein der berühmte Bitcoin sei von 69.000 US Dollar auf 30.000 US Dollar gefallen (umgerechnet ca. 64.000 bzw. 28.000 Euro).

„Es ist keine gute Zeit, um vollständig in Krypto involviert zu sein. Besonders, wenn man mit LUNA zu tun hatte. KSI, mein Geschäftspartner, hat 3 Millionen Dollar verloren. Weg. Ich persönlich habe bis jetzt eine halbe Million verloren.“

Der Verlust scheint Paul allerdings nicht sonderlich zu treffen. Er spricht von dem aktuellen Krypto-Tief als „bump in the road“ – zu deutsch etwa: ein kleines Ärgernis oder Hindernis, eine ziemlich beschwichtigende Formulierung.

Wie geht es für ihn weiter? Für Paul sind Kryptowährungen und anscheinend auch NFTs weiterhin die Zukunft. Er sagt: „Wenn du an die Technologie glaubst, an die Funktion von Kryptowährungen, und dir das alles von ganz weit oben anschaust, dann ist das nichts.“

Viele Leute würden das nicht sehen. Sie kaufen laut Paul im Trend und verkaufen schnell wieder aus Panik. Man müsse seine Emotionen außen vor lassen und „auf Zeit spielen.“

Geld scheint für Logan Paul ohnehin keine allzu große Rolle zu spielen. Er setzte schon einmal 3 Millionen Euro in den Sand und trug eine Pokémon-Karte für fast 5 Millionen Euro einfach um den Hals.

Nicht alle YouTuber sind ehrlich bei Krypto

Das Phänomen Krypto zieht auch außerhalb von bekannten Figuren wie Logan Paul auf YouTube seine Kreise – und das nicht immer im Guten. Ein YouTuber soll etwa mit dem Krypto-Coin Safemoon 11 Millionen € Gewinn gemacht haben, weil er angeblich seine Fans betrogen hat.

Eine andere Krypto-Coin, „Save The Kids“, hat die Karriere von 4 YouTube-Stars beendet. Hinter der gesamten Coin soll eine Betrugsmasche gesteckt haben, von der die YouTuber angeblich nichts gewusst haben.

Krypto und NFTs sind Trends, die sich seit einiger Zeit auch im Gaming breitmachen. Einige Studios setzen auf „Crypto Gaming“ oder auf den Besitz von digitalen Waren zum Weiterverkauf. Mehr zum Thema lest ihr in unserem ausführlichen Special:

