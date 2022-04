YouTuber soll 11 Millionen € verdient haben, weil Fans ihm vertrauten, während er sie betrog

Der YouTuber Ben Phillips ist mit „Prank-Videos“ groß geworden. Doch wie ein anderer YouTuber aufklärt, soll Phillips seine Fans mit Tipps zu dem Krypto-Coin „Safemoon“ über Monate belogen haben, während er selbst abkassierte.

Um welche beiden YouTuber geht es?

Ben Phillips ist ein 29-jähriger YouTube aus Wales. Er ist mit „Prank“-Videos berühmt geworden: Das sind teilweise geschmacklose Streiche, die anderen gespielt werden. Bei seinem meistgesehenen Video kauft er einem Freund in einem Sexladen ein paar Boxershorts, die er über eine Fernbedienung zum Vibrieren bringen kann und kringelte sich, als er ihn verfolgte und in Alltagssitautionen immer wieder ein Kribbeln in die Hose zauberte.

Stephen „Coffeezilla“ Findeisen ist ein amerikanischer YouTuber, der es sich zum Ziel gemacht hat, „Betrüger“ im Bereich des Finanzwesens aufzuspüren. Er will aufdecken, was für ein Betrug hinter „So wirst du schnell reich“-Schemata steckt.

YouTuber posiert mit dicken Auto und Privat-Jet

Das soll der YouTuber getan haben: Wie Coffeezilla aufdeckt, soll Ben Phillips immer wieder betont haben, dass er den Krypto-Coin „Safemoon“ gerade hält und weiter an den Erfolg glaubt.

Doch in Wahrheit bekam er vom Betreiber des Coins Unmengen an Tokens zugesteckt und verkaufte immer wieder genau dann, nachdem er auf Twitter versichert hatte, wie felsenfest er an Erfolg des Coins glaubt.

Das ist ein typischer Pump: Der Coin sei auf dem Weg zu einem neuen „Allzeithoch“. Nach dem Tweet soll Phillips Coins im Wert von 1 Millionen US-Dollar abgestoßen haben.

Auf diese Weise soll sich Ben Phillips um 12 Millionen US-Dollar bereichert haben, für die er sich dann:

einen Rolls Royce kaufte

mit Privatjets flog

goldene Steaks vernaschte

Laut Coffeezilla lobte die Presse die Erfolgsgeschichte des Mannes, der vom „Obdachlosen zum Millionär“ wurde. Ähnlich wie beim deutschen Twitch-Streamer MontanaBlack.

Warum ist das so kritisch? Kryptowährung wie „Safemoon“ steigen und fallen im Wert, je nachdem, wie viele Leute den Coin gerade kaufen und verkaufen. Was Phillips getan haben soll, nennt man „Pump and Dump“:

Über Social-Media Posting werden Leute zum Kauf animiert, investieren also ihr eigenes Geld in das Produkt, der Preis steigt (der Pump)

Wenn der Preis dann oben ist, stößt der Betrüger das Produkt aber in großen Mengen ab, dadurch sinkt der Preis innerhalb kurzer Zeit erheblich (der Dump)

Weil Phillips immer wieder Coins von den Entwicklern bekam, den Preis künstlich nach oben trieb und dann in Massen abstieß, soll er sich um diese hohe Summe von 12 Millionen US-Dollar bereichert haben. Alleine an einem Tag soll er mit mehreren Transaktionen über 1 Millionen US-Dollar umgesetzt haben.

Besonders bizarr: Phillips soll sich immer wieder auf Twitter über Leute aufgeregt haben, die für einen Kursabsturz sorgen, weil sie große Mengen von Safemoon verkauften. Einem dieser „unverantwortlichen Wale“ habe er am 30. Juli 2021 sogar den Tod gewünscht: Den solle ein Bus erwischen.

Dabei war Phillips letztlich selbst dieser „unverantwortliche Wal.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wie konnte Coffeezilla das rausfinden? Phillips hatte einmal die Adresse seines Wallets gezeigt, dadurch konnte der Crypto-Detektiv die Transaktionen nachvollziehen und mit der Twitter-Timeline vergleichen.

Auf den Fall wurde er durch einen Tipp aufmerksam.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Das ist die aktuelle Situation: Nach dem Enthüllungs-Video stürmen Leute auf Social Media zu den Kanälen von Phillips und konfrontieren ihn mit dem Video und den Vorwürfen.

Phillips hat sich im Moment aber nicht dazu geäußert.

Coffeezilla hingegen glaubt, er ist an was Großem dran und will sich weiter mit dem Fall „Safemoon“ beschäftigen. Er plant auch die Entwickler zu konfrontieren. Die müssten, seiner Ansicht nach, mit drin stecken (via twitter).

Fortnite-Stars sollen Fans miese Krypto-Währung angedreht haben – „Wir haben 50.000 $ verloren“

Wenn der Influencer zum Freund wird, dem man vertraut

Das steckt dahinter: Erfahrene Finanz-Jongleure raufen sich die Haare, wenn sie erfahren, dass „Laien-Händler“ auf die Tipps eines derart unseriösen Menschen hören. Es scheint ohnehin irre zu sein, dass man wem vertraut, der mit „Haha, deine Hose vibriert“-Streichen berühmt wurde. Aber Zuschauer wachsen über Jahre mit einem Influencer auf, der teilt sein Leben, die neue Freundin, der Urlaub in der Südsee, erste Erfolge und Rückschläge, vielleicht ein Kind oder die Großmutter, die im Sterben liegt.

Man freut sich über den Aufstieg des Kumpels und das Vertrauen entwickelt sich. Der Influencer wird zu einem Freund, ein gefährliches Phänomen.

Es ist eine ganz gefährliche Angelegenheit, wenn dieses Vertrauen dann missbraucht wird, weil Influencer letztlich mit dem Vertrauen ihrer Follower steigen und fallen. Wenn rauskommt, dass das Vertrauen so offensichtlich missbraucht wurde, ist das ein großes Problem.

In der Vergangenheit kam es schon öfter, dass Influencer ihren gutgläubigen Anhängern solche Coins andrehten. Auch deutsche Streamer mussten sich hier einiges an Kritik anhören:

Twitch-Streamer MontanaBlack wird kritisiert, weil er umstrittene NFTs bewarb