Magic: The Gathering: Fan findet den einen Ring, verkauft ihn für $2,6 Millionen – Verrät jetzt, was er mit dem Geld macht

Ein Fan von Magic: The Gathering hat die einzigartige LOTR-Karte gefunden und teuer verkauft. Jetzt verrät er, was er mit dem Geld macht.

Das beliebte Sammelkartenspiel Magic: The Gathering hat im März 2023 eine neue Erweiterung vorgestellt. In einem Crossover mit “Der Herr der Ringe” sollten ab dem 23. Juni einige bekannte Figuren sowie legendäre Orte aus Mittelerde in den Boxen des Spiels enthalten sein.

Was ist das für eine Karte? Die große Besonderheit der LOTR-Sonderedition ist eine äußerst seltene Karte, die es insgesamt nur 1x geben soll: der eine Ring.

Neben der extremen Seltenheit besticht die Karte auch durch ihr einzigartiges Design, denn sie ist ohne einen Rand illustriert und ist mit Tengwar-Schriftzeichen verziert. Obendrein hat der Ring die passende Seriennummer 001 von 001.

Fan kauft spontan Sammelbox, findet wertvolle Karte

Wer hat die Karte gefunden? Am 30. Juni 2023, also nur eine Woche nach der Veröffentlichung der Karte, hat ein Fan aus Toronto den einen Ring zufällig in einem Booster-Pack gefunden.

Brook Krafton, der glückliche Finder, habe spontan zwei Sammelboxen gekauft und im sechsten Booster der zweiten Box sei dann der Ring gewesen.

Fan verkauft den einen Ring für 2 Millionen $

Was ist die Karte wert? Für Sammler stand schnell fest, dass die Karte viel Geld wert sein werde, sie ist schließlich ein echtes Unikat. Bereits vor dem Release der Karte bot ein Interessent 100.000 US-Dollar für den einen Ring, doch er sollte leer ausgehen.

Das gleiche alt auch für das Unternehmen Dave & Adam’s, das mit Sammelkarten, Comics und signierten Erinnerungsstücken handelt. Dave & Adam’s bot 1 Million US-Dollar für die einzigartige Karte.

Letztendlich sollte der Rapper Post Malone als der Gewinner des Wettbietens hervorgehen. Er soll dem glücklichen Finder 2,6 Millionen US-Dollar für die Katze bezahlt haben (via TikTok).

Krafton selbst sei es zudem wichtig gewesen, dass die Karte an jemanden geht, der sie zu schätzen weiß. Als Fan hätte er sie gerne behalten, doch sie zu verkaufen, verändere sein Leben.

Finder kontaktiert Finanzberater, plant seine Rente

Was macht der Finder mit dem Geld? Auf TikTok sprach Krafton jetzt über seine Pläne und was er mit dem Geld macht, das er für den Verkauf der Karte bekommen habe.

Demnach habe er beispielsweise darüber nachgedacht, ein Haus zu kaufen, doch das gehe mit weiteren Kosten einher. Er habe viel recherchiert und sich mit Personen beschäftigt, die zu großen Geldsummen gekommen sind und diese verloren haben.

Zudem habe Krafton einen Finanzberater kontaktiert und einen Plan erstellt, mit dem er im Alter von 55 Jahren in Rente gehen könnte. Bis dahin wolle er weiter zu Miete wohnen und normal arbeiten gehen, um seine Kosten zu decken. Ebenso wolle er sich kein Auto kaufen und weiterhin mit dem Bus fahren.

Zusätzlich verrät Krafton, dass er das Geld investiert habe und monatlich nur einen kleinen Teil bekomme, um seine Miete und Rechnungen zu bezahlen. Der Rest fließe zurück in die Investition.

Dennoch überlege Krafton auch, seinen Eltern ein kleines Haus zu kaufen, wenn diese in Rente gehen. Außerdem habe er etwas „Spaß-Geld“, über das er frei verfügen könne. Mögliche Verwendungszwecke seien wohltätige Zwecke, weitere Investitionen sowie der Kauf weiterer Magic-Karten.

