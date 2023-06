Einzigartige Karte in Magic: The Gathering sollte erst 100.000 $ bringen, ist jetzt schon 1 Million $ wert – Das macht sie so wertvoll

Da TCG Magic: The Gathering lässt sich auch nach 30 Jahren noch etwas Besonderes einfallen, um die Sammelleidenschaft der Fans anzustacheln. Eine besondere Karte wird nur ein einziges Mal gedruckt und Sammler scheuen keine Kosten und Mühen, um sich “Ihren Schatz” sichern können.

Was hat es mit der Karte auf sich? Am 23. Juni 2023 erscheint das heiß erwartete Crossover von Magic: The Gathering und Der Herr der Ringe. Neben bekannten Charakteren aus Mittelerde umfasste die Edition auch einen ganz besonderen Schatz:

Der “The 1 of 1 Ring” ist eine Karte, die nur ein einziges Mal gedruckt wird und somit ein echtes Unikat. Sammlerherzen schlagen bereits höher angesichts der randlosen Illustration, die im Foil-Druck so richtig zur Geltung kommt – und vor allem wegen der Seriennummer 001 von 001.

Der bekannte Sammler Dan Brock setzte bereits ein Kopfgeld von 100.000 US-Dollar für die Karte aus. Er stellte jedoch klar, dass es sich dabei nur um einen “Einstiegspreis” handelte, der die Leute zum Reden bringen sollte.

1 Million Dollar für Die Eine Karte

Das ist die aktuelle Preisentwicklung: Die einzigartige Karte ist zwar noch gar nicht erschienen, Sammler überbieten sich aber jetzt schon. Der Football-Spieler Cassius Marsh erhöhte sein Angebot gerade erst von 150.000 $ auf eine halbe Million, wurde aber bereits überboten (via Twitter).

Dave & Adam’s, ein Unternehmen, das seit 30 Jahren mit Sammelkarten, Comics und signierten Erinnerungsstücken handelt, hat jetzt ein Kopfgeld von einer Million $ auf die Karte ausgelobt.

Das Angebot gilt allerdings nur bis zum 17. Juli – bis dahin muss die Karte also gefunden werden.

Praktischerweise verkauft Dave & Adams auch gleich die passenden Booster-Boxen, in denen die kostbare Karte gefunden werden kann – und zwar zu einem Vorbesteller-Preis von 424,95 $, umgerechnet knapp 395 €. Bei 12 Packs pro Box macht das fast 33 Euro pro Booster.

Dieser Preis ist zwar deutlich höher, als man normalerweise für die einfachen Booster bezahlen würde, bei Sondereditionen aber nicht ungewöhnlich.

Für Dave & Adam’s ist das eine Win-Win-Situation, denn sie verdienen an den verkauften Boxen und müssen das Kopfgeld unter Umständen gar nicht ausbezahlen – etwa, wenn der glückliche Finder gar nicht verkaufen will, sich erst nach dem 17. Juli meldet oder es einfach bis dahin ein besseres Angebot gibt.

Karten-Laden trumpft mit ungewöhnlichem Angebot auf

Gibt es noch andere Angebote? Die gibt es in der Tat. LOTR-Fans, denen es weniger ums Geld geht und mehr um den Flavour, könnten auch an dem “Kopfgeld” von Moxie Card Shop Freude finden.

Denn die bieten an, sich zu einem gemütlichen Lagerfeuer mit Kostümen und Snacks zu verabreden und die Karte gemeinschaftlich in Flammen aufgehen zu lassen – wie sich das gehört.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wer auch immer die Karte findet, macht hoffentlich nicht den Fehler, sie vorab auf YouTube zu zeigen. Denn da werden die Wizards of the Coast schnell mal ungemütlich und setzen die berüchtigten Pinkertons auf den vermeintlichen Glückspilz an.

YouTuber zeigt geheime Magic-Karten – Firma schickt ihm Detektive ins Haus, die ihr aus Red Dead Redemption 2 kennt