Magic: The Gathering – Diebe klauen eine ganze Palette mit Karten im Wert von 300.000 $, schlendern einfach davon

Einige Stunden später gab das lokale Geschäft Pastimes Comics & Games an, dass es sich um Karten von Magic: The Gathering gehandelt hatte. In den Kisten sollen sich überwiegend Commander Master Sets und Collector Booster befunden haben.

Wie stellten die Diebe das an? Der Diebstahl ereignete sich am 2. August 2023, einen Tag bevor die Veranstaltung startete und für die Öffentlichkeit zugänglich wurde.

Bei der Gen Con 2023 in Indianapolis, der größten Tabletop-Game-Convention in Nordamerika, ereignete sich ein dreister Diabstahl. Zwei Männer erbeuteten kistenweise Magic-Karten, die Hunderttausende Euro wert sind.

Insert

You are going to send email to