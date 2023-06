Ein Mann klaut Pokémon-Karten für tausende Euro, doch der Dieb wird selbst bestohlen

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Snoop Dogg und Co. – 5 bekannte Welt-Größen, die in Videospielen auftreten

Allein in Tokyo soll es in diesem Jahr zwei weitere Diebstähle von Pokémon-Karten gegeben haben, sowie weitere Fälle in anderen Präfekturen. Auch in den USA glaubte ein Dieb, den perfekten Plan zu haben, doch als er seine Beute zu Geld machen wollte, beging er einen entscheidenden Fehler.

Einzigartige Karte in Magic: The Gathering sollte erst 100.000 $ bringen, ist jetzt schon 1 Million $ wert – Das macht sie so wertvoll

So soll er von einem unbekannten Mann den Auftrag erhalten haben, Pokémon-Karten zu stehlen, deren Wert in die Höhe geschossen war.

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Snoop Dogg und Co. – 5 bekannte Welt-Größen, die in Videospielen auftreten

Was ist das für eine Geschichte? Wie die japanische Nachrichtenseite Yomiuri berichtete, wurde ein 35-jähriger Mann von der Polizei in Tokyo festgenommen. Er steht unter dem Verdacht, ungefähr 1.500 Pokémon-Karten gestohlen zu haben.

Insert

You are going to send email to