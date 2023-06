Der Sohn des Gründers von Playboy zeigt sich nackt auf OnlyFans, um teure Pokémon-Karten zu kaufen

Marston Hefner (33), der Sohn des verstorbenen Playboy-Gründers Hugh Hefner, ist jetzt auf OnlyFans zu bewundern. Die Einnahmen sollen in Pokémon-Karten und Comic-Bücher fließen.

Was macht er auf OnlyFans? Neben kostenlosen Updates, Selfies und verdeckten Akt-Bildern, gibt es auf der Bezahl-Plattform für 45 $ auch “geschmackvolle Nacktbilder” des Playboy-Erben Marston Hefner zu sehen.

In einem exklusiven Interview mit Page Six gab Hefner zwei Gründe für seinen Beitritt an:

Er glaube daran, dass nichts verwerflich an Nacktheit oder Sexualität sei, so sei er aufgewachsen.

Er sammle Pokémon-Karten und Comic-Bücher und könne mit dem zusätzlichen Einkommen seine Sammlung erweitern.

Finanzielle Sicherheit und Disco-Pokémon

Wofür braucht er das Geld? Hefner erklärt, dass der Account nicht dafür gedacht sei, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, auch, wenn er auf lange Sicht für mehr finanzielle Sicherheit sorgen soll.

Im Moment dienen die Einnahmen aber hauptsächlich dazu, seine Sammlung zu vergrößern: Das würde alles in Pokémon-Karten und Comic-Bücher fließe. Davon hat er sich aber noch gar keine gekauft.

In einem Telefon-Gespräch mit Kotaku sagte er, durch das Sammeln habe er noch mehr Interesse an Finanzen und Geldsparen bekommen. So benutze er ein Google Doc, um seine Finanzen zu überblicken und zu wissen, wann er seine Wunsch-Karten kaufen könnte.

Hat er eine spezielle Karte im Blick? Hefner hat es auf Testdrucke des Disco-Holo-Sets aus dem Jahr 1999 abgesehen. Die zeichnen sich durch teils fehlende Details und ein einzigartiges Foil-Muster aus. Diese Karten sind teilweise so selten, dass die Allgemeinheit erst 2022 überhaupt von ihrer Existenz erfuhr (via PokeZentrum).

Sein liebstes Pokémon ist allerdings der legendäre Vogel Ho-Oh, der in der ersten Episode des Anime zu sehen ist. Am allerschönsten sei es jedoch, einfach Packs mit seiner Nichte zu öffnen, so Hefner.

Wie Hefner erklärt, reiche sein Einkommen von OnlyFans nicht aus, um „die beste Pokémon-Karte“ zu erstehen, würde auf lange Sicht aber einen großen Unterschied machen. Welche Karte in seinen Augen die beste sei, verriet er zwar nicht, ein Kandidat dürfte aber das Pikachu sein, das bei Wrestlemania 2022 den Hals des YouTubers Logan Paul zierte:

