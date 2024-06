„Es kann also wirklich passieren“ – Spieler hat unglaubliches Glück in Pokémon

Seit der 2. Generation von Pokémon gibt es schon die Lotterie, bei der man täglich Preise gewinnen kann. Meistens bekommt man da nichts Nützliches, doch ein Spieler auf Reddit hat den Hauptgewinn gemacht und die Community feiert ihn.

Was ist passiert? Auf Reddit postete ein Spieler seinen großen Erfolg in der 2. Pokémon-Generation. Er postet einfach nur ein Bild mit dem Titel: Ich habe die Lotterie in Pokémon Silber gewonnen . Auf dem Bild sieht man nur den Text aus dem Spiel: Du hast einen Meisterball gewonnen!

Wie funktioniert die Lotterie in den Pokémon-Spielen? Die Lotterie gab es zuerst in der 2. Generation von Pokémon, also Gold, Silber und Kristall. Täglich, in der 2. Generation wöchentlich, wird eine neue ID generiert, die basierend auf der Trainer-ID eurer Pokémon eine Möglichkeit für verschiedene Preise bietet. In Pokémon Silber gibt es folgende Preise:

2 gleiche Stellen: AP-Plus

3 gleiche Stellen: EP-Teiler

4 gleiche Stellen: EP-Teiler

Alle Stellen sind gleich: Meisterball

Den Meisterball zu erhalten ist extrem schwer und wahrscheinlich haben die meisten Spieler das noch nie geschafft. Auch in Pokémon Go ist der Meisterball ein rares Gut: Pokémon GO: Trainer warnen, wofür ihr den Meisterball auf keinen Fall einsetzen solltet

2025 erwartet uns das nächste Pokémon-Spiel:

Die Community feiert den Erfolg

Auf Reddit wird der Erfolg des Users gefeiert, da anscheinend viele dachte, dass der Hauptgewinn unmöglich sei. Ein User kann das gar nicht glauben und schreibt: Es kann also wirklich passieren!

Ein anderer User hält das ironisch für Betrug und sagt zur Lotterie nur: Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Lotterie ein Betrug war, um Kindern beizubringen, dass Lotterien und andere Formen des Glücksspiels schlecht sind.

Wie schwer ist das eigentlich? Viele User freuen sich für den Spieler, aber wie man merkt, haben die wenigstens es in ihrer Pokémon-Karriere geschafft, einen solchen Erfolg zu verzeichnen. Wie bisafans.de erklärt, ist die Wahrscheinlichkeit eines solchen Gewinns auch ziemlich niedrig.

Hat man keine Pokémon mit anderen getauscht, dann liegt die Chance für den Hauptgewinn bei 1:65536. Das ist deutlich unwahrscheinlicher als die meisten Shiny-Wahrscheinlichkeiten.

Ihr könnt eure Chancen aber verbessern, wenn ihr viele getauschte Pokémon habt, denn die Lotterie zieht sich die Trainer-IDs von allen Pokémon in den Boxen und die 6, die ihr dabei haben könnt. Habt ihr viele getauschte Pokémon, dann habt ihr auch mehr vorhandene IDs. Auch wenn man glaubt, man wüsste alles über Pokémon, kann man immer, was Neues lernen: Spieler weiß fast alles über Pokémon, bemerkt nach 14 Jahren, dass er es immer falsch gespielt hat