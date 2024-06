Pokémon hat immer noch ein großes Rätsel, das die Serie durcheinanderbringt

Mittlerweile umfasst der Pokédex über 1.000 Pokémon. Viele der Taschenmonster sind an reale Tiere angelehnt. Pikachu wurde einer Maus nachempfunden, Hunduster ist, wie der Name verrät, ein Hund und Arbok ist an eine Kobra angelehnt (lest mal Arbok rückwärts!). Da bleibt die Frage, ob es echte Tiere in Pokémon überhaupt noch gibt. Der Anime wirft hierbei eine interessante Frage auf.

Gibt es Tiere in Pokémon? In den frühen Episoden des originalen Animes gab es viele Szenen, in denen echte Lebewesen neben den Pokémon aufgetaucht sind:

Ash beobachtet ein Taubsi, wie es einen Wurm verspeist.

Sogar bis in die neuen Anime-Folgen aus Sonne & Mond sind Fische, Muscheln und Seesterne fester Bestandteil der Unterwasserwelt.

Mauzi ist auf der Suche nach Essen und trifft dabei auf leergeknabberte Fischgräten. Außerdem isst er gegrilltes Hühnchen.

Jessies Arbok hat Angst vor echten Mangusten. Das ist das Tier, das ihr oben im Titelbild sehen könnt. Sie sind für ihr Geschick bekannt, giftige Schlagen zu erledigen.

Ash trägt ein Kuhkostüm und es ist kein Miltank.

Sogar in den Videospielen, den Filmen, dem Kartenspiel und im Manga sind vereinzelt Tiere wie Vögel und Fische zu sehen.

Doch je weiter der Anime fortschritt, desto seltener waren die lebendigen Tiere zu sehen. Mit jeder neuen Generation kam ein Haufen neuer Pokémon hinzu, die nach und nach die echten Tiere verdrängten. Takeshi Shudo, der Hauptautor der Serie, erklärte den wahren Grund hinter dem Verschwinden der Tiere.

MeinMMO erklärt euch, wieso Mauzi eigentlich sprechen kann:

Pokémon-Autor verrät, was mit den Tieren passiert ist

Wo sind die Tiere hin? Wie Shudo verrät, sollte es eigentlich von Anfang an keine Tiere mehr geben. Zum Beginn des Pokémon-Animes sollten die Tiere, wie wir sie heute kennen, allesamt ausgestorben sein.

Trotzdem tauchen einige Tiere im Anime auf. Das liegt laut Shudo daran, dass die Animatoren zu Beginn nicht genug aufgepasst hätten. Eigentlich sollten auch in den frühen Episoden keine lebendigen Tiere auftauchen.

Einige der Tiere könnt ihr im folgenden Tweet von X-User Hikari sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Fast wäre es dazu gekommen, dass Shudo tatsächlich ein echtes Lebenwesen eingebaut hätte. Im dritten Pokémon-Film sollten Ash und seine Freunde ein echtes Fossil eines Tyrannosaurus Rex finden. Sie sollten das Fossil wiederbeleben und es wäre tobend durch die Kanto-Region gewütet. Doch die Idee wurde anscheinend verworfen.

Was für ein Fleisch essen die Menschen in der Pokémon-Welt dann? Da es keine lebendigen Tiere in Pokémon gibt, müssen die Fleischgerichte aus anderen Pokémon bestehen. Es wird nie direkt gezeigt, dass die Taschenmonster die Quelle der Nahrung sind, doch es bleibt keine andere logische Erklärung offen.

Im Anime gibt es einige Andeutungen, dass Pokémon von anderen Artgenossen oder Menschen gegessen werden. In einer Folge stellen sich Rocko und Ash beispielsweise ein zu Sashimi geschnittenes Karpador vor.

Porenta soll außerdem ein so seltenes Pokémon sein, weil es für seinen guten Geschmack bekannt ist. Zusammen mit der Lauchstange, die sie bei sich tragen, soll daraus ein exquisites Menü entstehen.

Damit wäre das traurige Geheimnis hinter den Lebensmitteln in Pokémon geklärt. Da bleibt die Frage, wie andere Animes, in denen Monster gesammelt werden, das Thema handhaben. Falls ihr Fan von Pokémon seid, könnten die folgenden Serien etwas für euch sein: 5 Animes, die ihr euch als Fan von Pokémon nicht entgehen lassen solltet