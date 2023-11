In wenigen Wochen startet eine neue Pokémon-Serie auf Netflix – Trailer lässt die Herzen der Fans dahinschmelzen

Mit „Die Pokémon-Concierge“ erscheint noch im Dezember 2023 eine neue Serie zur bekannten Videospiel-Reihe. Die Community freut sich auf eine Wohlfühlserie mit putzigem Stil und niedlichen Figuren, die perfekt für einen gemütlichen Fernsehabend zu sein scheint.

Worum geht es in Die Pokémon-Concierge? Die Stop-Motion-Serie spielt in einem Pokémon-Resort auf einer tropischen Insel. Protagonistin Haru hat die Aufgabe, sich um das Wohlergehen der Tierchen zu kümmern.

Da die Pokémon, jedoch nicht sagen können, was sie gerade brauchen, fällt Haru der Einstieg in den Job schwer. Sie muss lernen, wie sie mit ihren niedlichen Schützlingen am besten umgehen soll.

Hier seht ihr den deutschen Netflix-Trailer zu Die Pokémon-Concierge:

„Sie sieht einfach so warm und einladend aus“

Unter dem Netflix-Trailer auf YouTube äußern sich viele Nutzer positiv über den niedlichen Stil der Serie.

Viele begrüßen die Umsetzung von Die Pokémon-Concierge im Stop-Motion-Stil. Auch, dass die Taschenmonster zur Abwechslung in einem friedlichen Setting und nicht in den bekannten Kämpfen gezeigt werden, kommt gut an:

xyzcreate: „Ich liebe den visuellen Stil dieser Serie. Sie sieht einfach so warm und einladend aus.“

Nostalgik: „ Oh mein Gott! Das ist eines der unbeschwertesten und herzerwärmendsten Dinge, die aus diesem Franchise hervorgegangen sind.“

Oh mein Gott! Das ist eines der unbeschwertesten und herzerwärmendsten Dinge, die aus diesem Franchise hervorgegangen sind.“ jvanimation9520: „Es ist schön, Pokémon-Inhalte zu sehen, die keine Kämpfe beinhalten. Pokémon in einer friedlicheren Umgebung machen so viel mehr Spaß. Da bekomme ich wieder Lust, Pokémon Park zu spielen.“

davethibault6734: „Ich finde es toll, dass der wichtigste Pokémon-Charakter in dieser Serie Psyduck ist. Es wird Zeit, dass er ins Rampenlicht gerückt wird.“

Pokémon-Fans können sich gerade über die neue Netflix-Verfilmung ihres Lieblingsspiels freuen. Unser Kollege von Filmstarts kann hingegen nur hoffen, dass sein Lieblingsgame endlich eine Adaption erhält: Ich brauche kein “Fluch der Karibik 6”: Verfilmt lieber endlich mein absolutes Lieblingsvideospiel!

Wann erscheint Die Pokémon-Concierge? Ab dem 28. Dezember 2023 wird die neue Pokémon-Serie auf Netflix verfügbar sein.

Wie viele Episoden die erste Staffel der neuen Serie mit den niedlichen Kreaturen umfassen wird, ist bisher jedoch noch nicht bekannt.

Wenn ihr allerdings für euren Fernsehabend lieber großes Kino und ganz viel Action braucht, dann solltet ihr euch diesen Film nicht entgehen lassen, der ebenfalls im Dezember 2023 auf der Streamingplattform erscheint:

Neuer Sci-Fi-Film sieht aus wie Rogue One und kommt bald auf Netflix, Fans wollen ihn auch im Kino sehen