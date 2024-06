Pokémon GO: Letzte Chance, um euch tolle Items mit dem Prime Gaming Bundle zu sichern

Bis morgen könnt ihr euch in Pokémon GO noch 2 Items sichern, wenn ihr Amazon Prime habt. Welche das sind und wie das geht, erklären wir euch.

Was ist das Prime Gaming Bundle? Wenn ihr Amazon Prime besitzt, habt ihr gelegentlich die Gelegenheit, eine Belohnung für verschiedene Spiele zu ergattern. Auch für Pokémon GO gibt es diese Möglichkeit. Zuletzt gab es hier eine Partnerforschung, die ihr einlösen konntet.

Noch bis Freitag, den 14. Juni 2024, habt ihr aktuell wieder die Möglichkeit, ein Prime Gaming Bundle für Pokémon GO einzulösen. Hier könnt ihr 2 Items erhalten, wovon sich vor allem das zweite lohnen kann.

Promo Code holen, Belohnungen einlösen

Was sind das für Items? Bei den Items handelt es sich um einen Top-Trank und um ein Knursp. Vor allem Knursp ist in Pokémon GO schwierig zu ergattern, wenn ihr es euch nicht für PokéMünzen holen wollt.

Bei dem Item handelt es sich um Nahrung für euren Buddy, der dadurch mehr Herzen bekommen kann. Zusätzlich wird die Distanz, die euer Buddy benötigt, um Bonbons zu finden, halbiert.

Den Top-Trank könnt ihr nutzen, um eure Pokémon zu heilen. Im Gegensatz zu den kleineren Tränken, die in ihrer Wirkung limitiert sind, heilt der Top-Trank sämtliche Lebenspunkte eures Pokémon.

Wie erhalte ich die Items? Wenn ihr Amazon Prime besitzt, geht ihr wie folgt vor, um die Items zu erhalten:

Besucht die Prime-Gaming-Seite auf Amazon.com

Meldet euch mit eurem Account an, wählt das Item-Bundle aus und klickt auf Hol dir Inhalte im Spiel

Kopiert euch den Promo-Code, der euch angezeigt wird

Öffnet die Rewards-Seite von Niantic, meldet euch mit eurem Account für Pokémon GO an und fügt den Code hier ein

Wenn ihr nun das Spiel öffnet, findet ihr die beiden Items in eurem Item-Beutel. Schaut ihr in euer Tagebuch, findet ihr hier ebenfalls eine Information darüber, dass ihr die Items erhalten habt.

Regelmäßig bringt Amazon solche Bundles, mit denen ihr euch Belohnungen in Pokémon GO sichern könnt. Wann das nächste kommt und was es beinhaltet, ist noch nicht bekannt.

Was haltet ihr von den Prime Gaming Bundles? Holt ihr sie euch regelmäßig ab, oder besitzt ihr kein Prime? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Events im Juni 2024 in Pokémon GO anstehen, haben wir dazu eine Übersicht für euch.