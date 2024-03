Pokémon GO: Amazon Prime Gaming bringt neue Forschung im März für euch – Alle Belohnungen

Aktuell gibt es in Pokémon GO wieder eine Prime Gaming Partnerforschung. Wir zeigen euch, was für Belohnungen euch erwarten und wie ihr sie einlösen könnt.

Was ist das für eine Forschung? Bei dieser Forschung handelt es sich um eine Partnerforschung von Pokémon GO und Prime Gaming. Um diese Forschung einzulösen, müsst ihr Mitglied bei Amazon Prime sein. Bereits in der Vergangenheit gab es solche Partnerforschungen.

Wie kann man die Forschung erhalten? Um die Forschung zu erhalten, müsst ihr die Prime-Gaming-Seite auf Amazon besuchen. Hier müsst ihr euch mit eurem Amazon-Prime-Account anmelden. Nun wählt ihr die Pokémon GO Partnerforschung von Prime Gaming aus und aktiviert sie.

Anschließend wird euch ein Code für die Forschung angezeigt. Diesen kopiert ihr und gebt ihn auf der Rewards-Seite von Niantic ein. Anschließend ist die Forschung eingelöst und für euch im Spiel verfügbar.

Wann endet das Angebot und die Forschung? Ihr habt bis zum 14. April 2024 um 20:00 Uhr Zeit, um die Forschung bei Prime Gaming zu aktivieren und bei Niantic einzulösen. Um die Forschung zu absolvieren, habt ihr bis zum 31. Mai 2024 20:00 Uhr Zeit.

Partnerforschung: Amazon Prime Gaming 1/4

Aufgabe Belohnung Lande 20 Curveball-Würfe Begegnung mit Olini Fange 30 Pokémon Begegnung mit Olini Verschicke 5 Geschenke mit einem Sticker Begegnung mit Olini

Stufen-Belohnung: Wenn ihr alle 3 Aufgaben erledigt, bekommt ihr zusätzlich einen Rauch, 1 Glücks-Ei sowie 2 goldene Himmih-Beeren.

Partnerforschung: Amazon Prime Gaming 2/4

Aufgabe Belohnung Nutze 20 Beeren beim Fangen von Pokémon Begegnung mit Bubungus Fange 12 unterschiedliche Arten von Pokémon Begegnung mit Bubungus Erkunde 5 Kilometer Begegnung mit Bubungus

Stufen-Belohnung: Für das erfolgreiche Absolvieren aller 3 Aufgaben bekommt ihr außerdem einen Knursp, 3 Beleber sowie 10 Top-Tränke.

Partnerforschung: Amazon Prime Gaming 3/4

Aufgabe Belohnung Nutze 5 Power-Ups bei Pokémon Begegnung mit Hisui-Fukano Besiege 5 Mitglieder von Team GO Rocket Begegnung mit Hisui-Fukano Verdiene 2 Bonbons durch Erkunden mit deinem Kumpel Begegnung mit Hisui-Fukano

Stufen-Belohnung: Habt ihr diese Aufgaben erledigt, erhaltet ihr zusätzlich einen Inkubator, 20 Superbälle sowie 20 Hyperbälle.

Partnerforschung: Amazon Prime Gaming 4/4

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt 5 Honweisel-Sticker Bereits erledigt 5 Folikon-Sticker Bereits erledigt 5 Pummeluff-Sticker

Stufen-Belohnung: Das Beenden dieser Aufgaben bringt euch zusätzlich 10.000 Sternenstaub, 10.000 Erfahrungspunkte sowie eine Begegnung mit Sen-Long.

Was sagt ihr zu den Belohnungen? Freut ihr euch über die Items und die Pokémon-Begegnungen? Vor allem über das ziemlich seltene Sen-Long? Oder ist die Forschung für euch nicht relevant, da ihr kein Prime-Mitglied seid? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Events im März 2024 in Pokémon GO auf euch warten, werdet ihr dazu bei uns fündig.