Pokémon GO: Freundesliste bekommt ganz klammheimlich ein Update

Die Freundesliste in Pokémon GO hat ein kleines Update erhalten, welches ein kleines Detail an dem Feature ändert.

Was ist die Freundesliste? In Pokémon GO könnt ihr Freunde hinzufügen, indem ihr ihre Codes hinzufügt. Dadurch könnt ihr euch beispielsweise gegenseitig Geschenke schicken, die Items beinhalten, und Erfahrungspunkte bekommen, wenn ihr bestimmte Freundeslevel erreicht habt.

Zudem könnt ihr einen Glückstausch erhalten, wenn ihr Glücksfreunde werdet. Dieser Tausch garantiert euch ein Glücks-Pokémon beim Tausch, welches einige Vorteile bringt.

Wenn ihr alle Varianten von Vivillon sammeln wollt, seid ihr auch auf Freunde angewiesen. Hierfür müsst ihr Postkarten aus verschiedenen Regionen sammeln, um alle Muster von Vivillon zu erhalten.

Kleines Update, keine Ankündigung

Was beinhaltet das Update? Mit dem Update, welches überraschend und ohne Ankündigung seinen Weg ins Spiel gefunden hat, wurde die maximale Anzahl an Freunden erhöht. Konntet ihr bisher 400 Freunde in eurer Liste haben, habt ihr nun die Möglichkeit, bis zu 450 Freunde hinzuzufügen.

Der einzige Hinweis, der sich für das Update finden lässt, ist das Help Center von Pokémon GO. Der entsprechende Beitrag zur Freundesliste wurde heute zuletzt aktualisiert. Hier findet sich auch die aktualisierte Anzahl an Freunden wieder:

Du kannst bis zu 450 Freunde in deine Niantic-Freundesliste aufnehmen, einschließlich Freunden aus anderen Niantic-Spielen.

Was sagt die Community dazu? Neben einigen Trainern, die sich über die erhöhte Anzahl an Freunden freuen, gibt es vor allem weitere Wünsche zur Verbesserung der Freundesliste. Einige davon sind die Folgenden:

Wir brauchen eine Option für Lieblingsfreunde , meint ein Trainer auf Reddit

, meint ein Trainer auf Reddit Es wäre schön, wenn sie endlich Tags für Freunde hinzufügen würden. Ich verwende Spitznamen als Tags, aber es gibt nur so wenig Informationen, die man dort unterbringen kann , meint ein weiterer Trainer auf Reddit

, meint ein weiterer Trainer auf Reddit Großartig! Sobald ich auf große Veranstaltungen gehe, steigt meine Freundesliste um 50 auf einmal lol. Ich wünschte, wir hätten jetzt schon bessere Organisationsfunktionen , merkt ein anderer Trainer auf Reddit an.

, merkt ein anderer Trainer auf Reddit an. Trotzdem können nur 20 Geschenke pro Tag geöffnet werden , merkt ein weiterer Trainer auf Reddit an.

Was sagt ihr zu dem Update? Freut ihr euch, endlich mehr Freunde hinzufügen zu können? Oder füllt ihr die Liste kaum aus und euch reicht auch weniger Kapazität? Wünscht ihr euch auch lieber mehr Möglichkeiten, um die Liste zu organisieren? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Verpasst außerdem nicht die aktuellen Events im Juni 2024 in Pokémon GO.