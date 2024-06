Pokémon GO startet heute EM-Event mit neuen Routen – Aber nur in 10 Städten

In Pokémon GO ist heute passend zur EM ein neues Event gestartet. Jedoch wird ein großer Teil der Trainer nicht in den vollen Genuss kommen.

Was ist das für ein Event? Passend zur Fußball-EM, bringt Pokémon GO ein Event nach Deutschland, welches das Turnier begleitet. Das Event in Pokémon GO findet vom 14. Juni 2024 bis zum 14. Juli 2024 statt.

Neben einer befristeten Forschung und einem Bonus, gibt es auch neue, offizielle Routen im Event. Jedoch nur, wenn ihr in den richtigen Städten wohnt.

Exklusiver Inhalt für Städte der EM

Was hat es mit den Routen auf sich? Neben der Möglichkeit, eigene Routen in Pokémon GO zu erstellen, kann Niantic auch offizielle Routen erstellen. Dies tun sie nun im Zuge des EM-Events in Deutschland. Das Problem dabei: nur die Städte, die auch Spiele der EM austragen, bekommen sie.

Dadurch gibt es nur in den folgenden Städten offizielle Routen zum Event: Berlin, Köln, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt (Main), Gelsenkirchen, Hamburg, Leipzig, München und Stuttgart. Alle Trainer, die in anderen Orten wohnen, bleiben außen vor.

Welche Inhalte gibt es im Event noch? Neben den limitierten, offiziellen Routen, gibt es im Event außerdem einen Bonus. Dieser gewährt euch täglich beim ersten Dreh an einem PokéStop oder einer Arena die dreifache Menge an Erfahrungspunkten.

Dieser Bonus ist für alle Trainer in Deutschland verfügbar und nicht nur in den Städten, in denen die Routen aktiviert sind.

Außerdem gibt es eine kostenlose, befristete Forschung, die im Event aktiv ist. Hierbei erhalten Trainer jede Woche die Möglichkeit, ein Voltoball und passende Bonbons zu erhaschen. Der erste Teil dieser Forschung ist bereits aktiv und bringt euch zusätzlich noch 10.000 Sternenstaub sowie Hyperbälle.

Um die Forschung erfolgreich zu absolvieren und alle Belohnungen zu erhalten, müsst ihr eine Strecke von 16 km zurücklegen.

Die befristete Forschung ist ebenfalls für alle Trainer in Deutschland verfügbar.

Warum man sich dafür entschieden hat, ein Event in dieser Form nur für einen limitierten Teil der Trainer zu aktivieren, bleibt zu hinterfragen.

Was sagt ihr zu dem Event? Was haltet ihr davon, die Routen nur für einige wenige Städte verfügbar zu machen? Werdet ihr starten, um die befristete Forschung zu absolvieren? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Eine Übersicht über alle Events im Juni 2024 in Pokémon GO findet ihr bei uns natürlich ebenfalls.