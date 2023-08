Pokémon GO: Trainer ist zu faul zum Laufen, spielt seit 7 Jahren nur im Auto, muss nun zum ersten Mal aussteigen

Pokémon GO hat ein simples Spielprinzip: das Mobile-Game möchte das Fangen virtueller Taschenmonster mit körperlicher Aktivität im echten Leben kombinieren. Doch nicht jeder spielt Pokémon GO so, wie Niantic sich das gedacht hat. Manche bleiben größtenteils im Auto sitzen. Ein Trainer hat jetzt nach 7 Jahren zum ersten Mal beim Spielen das Auto verlassen.

In Pokémon GO sollt ihr euch bewegen, während ihr am Zocken seid, frische Luft schnappen und unterwegs auf andere Spieler treffen. Der Reddit-Nutzer RQCKQN hat aber genau das jahrelang vermieden.

In einem Post auf Reddit erklärt der Trainer, er habe Pokémon GO 7 Jahre lang nur im Auto gespielt, gemeinsam mit seiner Ehefrau. Einer von beiden sei demnach gefahren, der andere habe auf beiden Handys Pokémon gefangen, Eier ausgebrütet und an PokéStops oder Arenen gedreht.

Dazu betont der Trainer, dass er und seine Ehefrau die Umwelt nicht unnötig fürs Spielen des Mobile-Games belasten. Das Ehepaar arbeite gemeinsam und der Arbeitsweg der beiden sei 30 km lang. Obendrein würden sie etwa 10 km davon etwa im engen Berufsverkehr Stoßstange an Stoßstange mit anderen Autos fahren. Während der trägen Fahrt ist der Beifahrer dann Taschenmonster am Fangen.

Doch RQCKQN und seine Ehefrau mussten jetzt das Auto verlassen, um ein neues Feature des Spiels erleben zu können.

Neues Feature bewegt Trainer zum Laufen

Wieso verließ der Trainer das Auto? Wie der Trainer auf Reddit erklärt, wollten er und seine Ehefrau das neue Routen-Feature von Pokémon GO spielen.

RQCKQN erklärt, das Ehepaar habe eine Route gefunden, die keiner Straße folgt. Zudem sei es die einzige Route, die sie bislang gesehen haben. Sie mussten also das Auto anhalten, aussteigen und tatsächlich einen Spaziergang machen. Dazu schrieb er: „Gut gemacht PoGo [Pokémon GO], du hast es geschafft. Du hast uns zum Laufen gebracht.“

Bei den Routen handelt es sich um Strecken, die von anderen Trainern aufgezeichnet wurden. Absolviert ihr diese Routen, erhaltet ihr verschiedene Belohnungen, wie Erfahrungspunkte oder spezielle Orden. Außerdem könnt ihr auf den Routen die sogenannten Zygarde-Zellen sammeln.

Wie sagt die Community dazu? Der Reddit-Post des Trainers sammelte über 2.300 Upvotes und 258 Kommentare. Einige Trainer schreiben, inwiefern Pokémon GO ihnen zu mehr Bewegung verhalf.

Ein Nutzer gibt demnach an, er gehe regelmäßig Laufen (via Reddit). Ein anderer Trainer schrieb auf Reddit, er fahre deutlich mehr Fahrrad mit seinem Sohn, um die Kilometer für die wöchentlichen Belohnungen schneller voll zu bekommen.

Es muss allerdings nicht jeder Trainer extra Fahrradfahren oder laufen gehen, um die wöchentlichen Belohnungen zu erhalten. Ein Spieler erfüllt die Kilometer-Anforderungen locker bei der Arbeit:

