Spieler verzweifeln an Pokémon GO, suchen nach Zygarde-Zellen: „Als würde ich dafür bestraft, eine Hauptfunktion zu nutzen“

In Pokémon GO könnt ihr seit einigen Tagen die neuen Zygarde-Zellen suchen. Doch die lassen die Trainer im Moment verzweifeln. Wir von MeinMMO zeigen euch, was das Problem mit den Zellen ist und welche Änderung Spieler nun von den Entwicklern fordern.

Um welche Spiel-Inhalte geht es? In Pokémon GO könnt ihr seit etwas mehr als einer Woche ein neues Feature nutzen: Routen. Bei diesem können Spieler besondere Strecken erstellen, die andere Trainer wiederum ablaufen können. Absolviert ihr diese Routen, dann erhaltet ihr verschiedene Belohnungen, wie Erfahrungspunkte, Herzen mit eurem Kumpel oder auch spezielle Orden.

Doch das ist noch nicht alles. Auf den Routen könnt ihr auch sogenannten Zygarde-Zellen sammeln. Diese benötigt ihr, um das gleichnamige Pokémon Zygarde, dass ihr aus der Spezialforschung Von A bis Zygarde erhaltet, zu verbessern.

Allerdings haben Spieler mit den Zellen so ihre Schwierigkeiten und fordern nun eine wichtige Änderung. Wir zeigen euch, welche das ist.

Trainer verliert Zygarde-Zelle durch Routen-Ende

Was ist das Problem mit den Zygarde-Zellen? Wer die Spezialforschung zu Zygarde lösen möchte, der muss dafür die entsprechenden Zygarde-Zellen sammeln. Diese findet ihr auf den neuen Routen im Spiel. Soweit zumindest die Theorie, denn sie zu bekommen ist gar nicht so einfach.

Wie zahlreiche Trainer in den sozialen Netzwerken berichten, tauchen die Zellen eher unregelmäßig auf. Während manche Spieler Glück haben und gleich eine ganze Reihe des neuen Gegenstandes sammeln konnten, gehen andere wiederum leer aus. Und auch das schnelle Verschwinden sorgt bei Spielern für Frust.

So erklärt der Reddit-User ROFLcoptr501 in seinem Beitrag, dass er die Erfahrung gemacht hat, dass die neuen Zellen eher gegen Ende einer Route spawnen. Doch das hat auch seine Tücken, denn wenn man zu nah an den End-PokéStop herankommt, dann wird die Route beendet und die Zelle ist weg. So schreibt er:

Basierend auf Beobachtungen und den Erfahrungen anderer, scheint es so, als ob man eine Zygarde-Zelle am besten bekommt, wenn man am Ende einer Route langsamer wird und nicht nahe genug an den End-PokéStop herankommt, bis man die Zygarde-Zelle einsammelt. Ich habe mit dieser Strategie viel Glück gehabt, denn manchmal werde ich in der Nähe des Endes der Route langsamer und laufe fast eine ganze Minute lang in der Nähe des End-PokéStops herum, und wenn ich mich dem End-PokéStop immer weiter nähere, kann es sein, dass das grüne Glitzern auftaucht. Aber heute hatte ich einen Fall, in dem das grüne Glitzern buchstäblich für eine halbe Sekunde auftauchte, dann war die Route beendet und es verschwand. Das ist ehrlich gesagt eine so schreckliche Spielerfahrung, dass ich mich frage, wie diese Funktion getestet wurde, wenn überhaupt. ROFLcoptr501 via reddit.com

Trainer fordert Änderung: Nach dieser Erfahrung wünscht sich ROFLcoptr501 durch die Entwickler eine wichtige Änderung bei den Zygarde-Zellen. Aus seiner Sicht sollten diese zukünftig eher eine Belohnung für die absolvierte Route sein. So schreibt er (via reddit.com): Niantic, bitte sorge entweder dafür, dass man am Ende der Route als Belohnung die Zygarde-Zelle erhält, ODER sorge dafür, dass die Zelle nicht sofort nach dem Ende der Route verpufft.

Mehr zum Thema Pokémon GO: Zygarde-Zellen finden, Würfel nutzen und Form ändern – So geht’s von Patrick Freese

Trainer finden Vorgehen gefährlich

Weitere Kritik an den Zygarde-Zellen: Auch andere Spieler mussten diese Erfahrung bereits machen, die ROFLcoptr501 in seinem Beitrag beschreibt. Nachdem sie häufig erst gegen Ende der Route die Chance auf eine der Zygarde-Zellen hatten, verschwand diese sofort mit dem automatischen Beenden der Route.

Und auch generell finden es einige Trainer lästig, das Smartphone immer im Blick haben zu müssen oder durch das Fangen von Monstern das Gefühl zu haben, eine der Zygarde-Zellen zu verpassen. Diese können nämlich mit etwas Glück auch bereits am Anfang oder in der Mitte der Route spawnen, wie einzelne Spieler bestätigen.

Dabei empfinden einige dieses Vorgehen auch gefährlich, denn nicht alle Routen führen durch Parks oder Wälder, weshalb Spieler durch das permanente Starren auf ihr Gerät ihre reale Umgebung nicht mehr richtig wahrnehmen. Aus diesem Grund würden viele hierbei eine Änderung begrüßen. So kann man in den Kommentaren folgendes lesen (via reddit.com):

ucdxelvis: Genau das ist mir heute passiert. Und ich hasse es wirklich, die ganze Zeit auf mein Telefon zu starren. Ich wäre bereit, mich mit einem zusätzlichen Highlight zu begnügen (wie schillernde, winzige, riesige Animationen), aber bitte, bitte, bitte, belohnt uns am Ende der Route automatisch mit den Zellen.

RabidRathian: Ich hatte angenommen, dass es so funktioniert, dass ich sie automatisch am Ende der Route erhalte, aber nachdem ich gestern eine Route abgeschlossen hatte, überprüfte ich die Quest und die Aufgabe, eine Zelle zu sammeln, war nicht abgeschlossen. Keine Ahnung, wann oder ob überhaupt eine Zelle aufgetaucht ist, da ich eigentlich versucht habe, Pokemon für den Community Day zu fangen. Es ist also so, als wäre ich dafür bestraft worden, dass ich versucht habe, eine der Hauptfunktionen des Spiels zu nutzen, anstatt einfach nur zu laufen und auf mein Gerät zu starren, ohne damit zu interagieren.

MarinaBlu: Ich hatte eine Zelle, die nach 2/3 der Strecke auftauchte, aber sie befand sich an einem belebten Fußgängerweg und ich ging zügig. Als ich versuchte, auf die Zelle zu klicken, tauchte sie nicht mehr auf, und auch als ich zurückging, tauchte sie nicht wieder auf. Im Moment verlangt das Spiel von uns, dass wir den ganzen Weg über auf den Bildschirm starren, sonst riskieren wir, die Zelle nicht rechtzeitig aufzusammeln. Die meisten Routen in meiner Stadt führen nicht durch einen Park, so dass es sehr gefährlich ist, sich nur auf den Bildschirm zu konzentrieren, da wir anderen Fußgängern ausweichen und die Straße überqueren müssen (normalerweise bei starkem Verkehr). Hoffentlich passt Niantic an, wie man die Zellen bekommt, denn es ist nicht sicher, den meisten dieser Routen zu folgen, während man nur auf den Bildschirm starrt.

Posaune: Die Zelle sollte nur als Belohnung für die Strecke gegeben werden.

Ob Niantic das Sammeln der neuen Zygarde-Zellen nochmal ändert, bleibt aber für den Moment abzuwarten. Sollte es hierzu neue Informationen geben, dann erfahrt ihr es bei uns auf MeinMMO.

Wie ist eure Erfahrung mit den Zygarde-Zellen? Konntet ihr euch bereits welche sichern? Wann sind sie auf der Route aufgetaucht? Oder hattet ihr bisher eher weniger Glück? Schreibt es uns gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Die Probleme rund um die Zygarde-Zellen sind aber nicht die einzigen Probleme, mit denen die Trainer beim neuen Feature zu kämpfen haben. Auch die Routen-Funktion selbst hat gleich mehrere Fehler, über die die Community schimpft.