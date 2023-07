„Schließ deine Augen“ – Fremder versucht, Twitch-Streamerin zu küssen, während sie mit Pokémon GO auf Sendung ist

Die Twitch-Streamerin “j0beats” ist mit Pokémon GO hauptsächlich draußen in der echten Welt unterwegs. Dabei kam es jetzt zu einer unangenehmen Begegnung mit einem Fremden.

Was war das für eine Situation? j0beats war mit ihren Zuschauern unterwegs und spielte Pokémon GO, als sie auf zwei ältere Herren traf, die bereits etwas angetrunken wirkten. Die Männer sprachen sie zunächst auf ihre Kamera an und tauchten dann selbst auf dem Bildschirm auf.

Was zunächst als harmloser Smalltalk begann, nahm jedoch schnell eine unangenehme Wendung.

Wie verlief das Gespräch? j0beats unterhielt sich mit den Männern, welche sich als Glen und Barry aus Sheffield vorstellten, und versuchte, ihnen Pokémon zu erklären. Nachdem sie sich als Jo vorstellte, kommentierte einer der beiden, dass seine Frau ebenfalls so heißen würde.

Sein Begleiter schien bereits zu ahnen, in welche Richtung sich das Gespräch entwickeln wird und versuchte ihn mit einem “Lass es, Glen” zum Weitergehen zu bewegen. Dieser zeigte sich jedoch unbeeindruckt und sprach die Twitch-Streamerin auf ihre falschen Wimpern an.

Als j0beats seiner Bitte nachkam, die Augen zu schließen, damit er sich ihre Wimpern genauer anschauen könne, versuchte er jedoch, sie zu küssen. Die Twitch-Streamerin schaffte es gerade noch, auszuweichen und entfernte sich daraufhin schnell von den Männern.

Gegenüber ihren Zuschauern kommentiere sie den Vorfall: “Ein sexueller Übergriff live im Stream, okay, das fand ich nicht gut. Verdammt, das war knapp.” Den dazugehörigen Clip haben wir euch hier eingebunden:

j0beats ließ sich von der Begegnung jedoch nicht einschüchtern und zieht weiterhin regelmäßig mit ihren Zuschauern los, um Pokémon zu fangen.

Das Besondere an Streams zu Pokémon GO ist, dass hier im Gegensatz zu den meisten anderen Spielen nicht in abgedunkelten Streaming-Zimmern gezockt wird, sondern draußen, im „echten Leben“.

Die unvorhersehbaren Begegnungen mit fremden Menschen machen oft den Reiz dieser IRL-Streams aus, führen aber immer wieder auch zu unangenehmen Situationen:

