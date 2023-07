Deutscher Twitch-Streamer will Paris zeigen, filmt den falschen Mann und muss plötzlich wegrennen

Wie viele andere reiste der deutsche Twitch-Streamer EinSebastian zur TwitchCon nach Paris. Dort geriet er allerdings in eine brenzlige Situation, als er den falschen Mann vor die Kamera bekam.

Wie kam es zu der Situation? EinSebastian ist ein deutscher Streamer, der hauptsächlich Streams in den Bereichen „Just Chatting“ und IRL (In Real Life, „im echten Leben“) macht. Vom 8. bis zum 9. Juli 2023 besuchte er die diesjährige TwitchCon in Paris.

Wie es sich für einen IRL-Streamer gehört, ließ er seine Zuschauer live an der Reise und seinen Erfahrungen in der Stadt der Liebe teilhaben. Am 9. Juli geriet er jedoch in Schwierigkeiten, als er versehentlich zwei Passanten filmte, die wohl nicht vor der Kamera erscheienen wollten.

Streamer schwenkt die Kamera zum schlechtesten Zeitpunkt

Wie handelte sich der Streamer Schwierigkeiten ein? EinSebastian sitzt gerade auf einem Bürgersteig und unterhält sich mit seinen Zuschauern über die Anzahl seiner Abonnenten.

Scherzhaft sagt er zu seinen Zuschauern: „Ich hasse euch alle so sehr“ und wendete lachend die Kamera von sich ab, damit sie sich „den Himmel [anschauen können] oder so“. Genau in diesem Moment gehen jedoch zwei junge Männer vorbei, die offenbar annehmen, der Streamer richte die Kamera auf sie.

EinSebastian erklärt, dass er live auf Twitch streame, woraufhin einer der Männer auf ihn zustürmt. Dann setzt der Stream aus.

Wie ging die Situation aus? Als der Stream fortgesetzt wird, ist zu sehen, wie EinSebastian wegrennt und dabei mehrfach nach hinten ruft: „Es ist gelöscht, es ist okay, es ist gelöscht.“ Seinen Zuschauern erklärt er, der Mann sei auf ihn losgegangen. Der Streamer kam aber offenbar mit dem Schrecken davon.

Wir haben euch den Clip hier eingebunden:

Darum sind IRL-Streams so gefährlich

Was ist das Problem mit IRL-Streams? Das Konzept von IRL-Streams klingt eigentlich harmlos: Im Gegensatz zu den meisten ihrer Twitch-Kollegen, die ihr Dasein im Streaming-Zimmer vor dem PC fristen, sind IRL-Streamer draußen, in der „echten Welt“, unterwegs.

Content Creator teilen in dieser Kategorie meistens alltägliche Erlebnisse mit ihren Zuschauern, nehmen sie mit auf Reisen oder Ausflüge. Doch IRL-Streams bergen zahlreiche Gefahren.

So kommt es in dieser Art Stream nahezu unvermeidlich zu Interaktionen mit anderen Menschen, die nicht unbedingt in das Streaming-Vorhaben eingeweiht sind. Und die können sich, wie auch in diesem Fall, unvorhergesehen verhalten.

Außerdem lässt sich bei IRL-Streams der Ort, an dem sich die Streamenden aufhalten, verhältnismäßig leicht herausfinden, wenn sie ihn nicht sogar selbst teilen. Dadurch können Zuschauer ihnen auflauern oder ihnen die Polizei auf den Hals hetzen, sogenanntes „Swatting“:

Selbst Wochen später können IRL-Streams noch Probleme verursachen, und zwar mit dem Gesetz. Diese Erfahrung musste der deutsche Twitch-Streamer MontanaBlack machen, in dessen Stream eine Frau mit ihrer Tochter zu sehen war.

Sie erwirkte eine einstweilige Verfügung, doch der Streamer wollte das nicht einfach so hinnehmen.

