Pokémon GO: Trainer nutzt Job, der für viele unangenehm wäre, für unfairen Vorteil

Ein Pokémon-Trainer namens „Chandler107“ hat in einem Post auf Reddit gezeigt, dass er innerhalb einer Woche beeindruckende 102,3 Kilometer gelaufen ist und dabei über 150.000 Schritte ging. Chandler107 arbeitet nach eigenen Angaben in einem Warenhaus – ein stressiger Job, bei dem die Arbeitnehmer sehr viel laufen.

In Pokémon GO gehört Bewegung zum Spielprinzip dazu. Wer viel läuft, trifft auf seinem Weg nicht nur viele verschiedene Taschenmonster, der kann auch Belohnungen wie Bälle erhalten oder Pokémon-Eier ausbrüten. Ein „Pokémon GO“-Trainer beeindruckte jetzt auf Reddit mit einem Screenshot, auf dem zu sehen ist, wie viele Kilometer er während der Arbeitszeit gelaufen ist.

